Češi se chystají na dovolenou, letos bude patřit kempům a karavanům

Přes zimu narostly prodeje karavanů a obytných vozidel až o 200 procent, jejich pronájmy pak o polovinu. Zájem je stále velký, ale prodejci karavanů už zkrátka nemají další vozy k prodeji, takže zákazník musí počkat do příštího roku. Češi jsou také ochotní investovat do dražších karavanů a obytných vozů. Během roku pandemie uspořili na hlavu zhruba čtyřikrát více, než by ušetřili nebýt pandemie. Tyto peníze nyní v souhrnu mohou putovat do ekonomiky, právě i na karavany.

Data půjčoven karavanů ukazují, že zhruba 75 procent Čechů si obytný vůz půjčuje poprvé životě. Část z nich už o tohoto způsobu trávení dovolené zůstane. Prodejci a pronajímatelé karavanů tak mohou v pandemii spatřovat i jistý „dar z nebes“, podobně jako e-shopy. Stejně tak pandemie svědčí provozovatelům kempů obecně, a těm, které vycházejí vstříc poptávce karavanistů, zvláště.

Jednotliví majitelé karavanů je přitom nově mohou prostřednictvím digitální platformy půjčovat jiným soukromým zájemcům. Takže například majitel karavanů jej pro svoji dovolenou využije v červenci a na srpen a září jej půjčí jiným zájemcům. Auto mu tak bude vydělávat, a třeba si tak splatí i podstatnou část své vlastní dovolené. I to zvyšuje atraktivitu karavanů.

I díky zájmu karavanistů budou letos praskat ve švech tuzemské kempy. Zřejmě i více než loni. Česko je přitom jedinou zemí EU, kde loni prakticky nedošlo k poklesu celkového počtu nocí, které návštěvníci v kempech strávili. Počet nocí klesl o pouhé jedno procento, plyne z nových dat Eurostatu (zde, viz graf níže). Ve většině zemí EU byl přitom tento pokles dvouciferný. Na Slovensku činil šestnáct procent, v Polsku 24 procent, a v Maďarsku dokonce 48 procent.

Zatímco v roce 2019 strávili návštěvníci v kempech v ČR 3,37 milionu nocí, loni to bylo 3,34 nocí. Vzhledem k pandemické situaci se jedná o „malý zázrak“, který v žádné jiné zemi EU nemá obdoby. V žádné jiné zemi EU nedošlo k tomu, že by byl počet nocí strávených v kempech v době pandemie prakticky srovnatelný s počtem nocí strávených v nich před ní.

Může to ovšem svědčit také o tom, že Češi přece jenom loni v létě vzali riziko dalšího šíření pandemie poněkud na lehkou váhu a podcenili příchod druhé, podzimní vlny. Zatímco v jiných zemích EU byli lidé opatrnější. Což se kromě jiného projevilo i mnohem výraznějším propadem nocí strávených v kempech.

Počet nocí, které v českých kempech strávili cizinci, totiž citelně klesl, loni meziročně o 45 procent. Ovšem tento pokles kompenzoval nárůst počtu nocí, které v tuzemských kempech strávili Češi. Tento počet narostl navzdory pandemii meziročně o šest procent.

Lukáš Kovanda, Ph.D., Národní ekonomická rada vlády (NERV)