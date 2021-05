Češi v klíčovém utkání se Švédskem ztrácejí dva góly už po první třetině

Český realizační tým však musel v posledních dnech řešit těžké věci. Jednak nejprve přišel o Ondřeje Vitáska, který si zranil žebra a otazník pak visel i nad účastí útočníka Jakuba Vrány, kterého se trápilo rameno. Nakonec se ale v sestavě proti Švédsku ukáže, stejně tak jako v brance Šimon Hrubec, jenž tak počtvrté v řadě nastoupí v zahajovací sestavě. Švédové se musejí obejít taktéž bez dvou zraněných hráčů a to bez Lundkvista a Klingberga.

Utkání začalo velice svižně, už devět vteřin po zahájení zápasu vystřelil na Hrubce Lindberg, za chvíli zase střílel na druhé straně Kubalík a po obou těchto situacích oba týmy dali soupeřům najevo, že do svého brankoviště jen tak nikoho nepustí. Chvíli na to pak dostal od Vrány zprava před švédskou branku přihrávku Sekáč, ale ten v obrovské příležitosti minul. Mimochodem, překvapením pro všechny bylo, že se Vrána objevil ve třetí útočné formaci a nefiguroval tak coby třináctý útočník, jak předpokládala původně oznámená úvodní sestava českého týmu.

Následovala první česká přesilová hra, ve které si české mužstvo vytvořilo tlak, během kterého se do zakončení dostali Zadina či Kubalík, vše nakonec ukončila až nepřesná Hronkova přihrávka. Poté se ke dvěma pokusům dostal na druhé straně Lundeström, jenž nejprve zakončoval do připravené české obrany, poté jeho další střela zamířila až do ochranné sítě za Hrubcovou brankou. Pak se v další švédské příležitosti ocitl po objetí české branky Friberg, vše ale skončilo na Hrubcově betonu. A ve své obrovské šanci pak naštěstí neuspěl ani Sörensen.

Co se týče Jakuba Vrány, tak tomu se pravé rameno ozvalo během první třetiny ještě více a tudíž to tak znamená zřejmě jeho definitivní konec na MS. A tím nejhorší chvíle pro českou reprezentaci v první třetině nekončily. Po Kubalíkově šanci, přičemž tomuto útočníkovi do předbrankového prostoru přihrával zpoza švédské branky kapitán Kovář, zanedlouho otevřeli skóre zápasu Švédové.

Na počátku i na konci této akce byl Wingerli, jenž nejprve zavezl kotouč do českého pásma, poté mu puk vrátil jeho spoluhráč Friberg a to tak, že Wingerli tečoval před Hrubcem tak, že byl z toho gól, 1:0 pro Švédsko.

A českému trápení nebyl konec. Za chvíli tu byl totiž zbytečný faul Lukáše Klokana Friberga a v následné přesilovce se v 16. minutě podařilo na 2:0 zvýšit Rickardu Rakellovi, jemuž přihrál puk z levého kruhu Kempe. Na českých hráčích bylo vidět v závěrečných minutách první třetiny, že tyto dvě přesné švédské trefy mužstvo hodně poznamenaly, a i když se ještě do konce třetiny Kubalíkovi podařilo sklepnout nebezpečně vysoké nahození z pravého křídla, na nic se do konce třetiny Češi nezmohli.

Úvodní sestavy:

Švédsko: Reideborn (Fasth) – Pudas, Tömmernes (C), Lööv, Pilut, Nygren, Dahlbeck (A), Sellgren – O. Lindberg, P. Lindholm, Rakell – Rasmussen, A. Kempe, M. Kempe – Sörensen, Lundeström, Olofsson – Frödén, Wingerli, Friberg

Česko: Hrubec (Will) – Hronek (A), D. Musil, Klok, Hájek, Šulák, Šustr, D. Sklenička – D. Kubalík, Jan Kovář (C), Zadina – Sekáč, Chytil, Blümel – M. Stránský, Špaček, Lenc – Smejkal, R. Hanzl (A), Flek – J. Vrána