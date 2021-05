Česká pošta chce ročně upravit do nové podoby až desítky poboček

Pobočky budou podle něj vzdušnější, zároveň budou jednotlivé přepážky více specializované, například na balíkové nebo finanční služby. "V tomto jednoduchém, svěžím, moderním designu a v tom vnitřním uspořádání budou postupně obnovovány i další pobočky," řekl Knap. Na balíkových přepážkách přibyly válečkové dráhy, známé například z letištních přepážek. Pracovníkům pošty mají usnadnit manipulaci s balíky. Válečkové dráhy se brzy objeví třeba také na poště v Praze 1.

Česká pošta v Mladé Boleslavi testuje i další novinky. Její zaměstnanci nosí nové uniformy, lidé zároveň mají možnost se on-line objednat na konkrétní čas na konkrétní službu. "Rezervace na CzechPoint už funguje dneska. Tam, kde funguje CzechPoint, si můžete rezervovat čas obsloužení. Pro ty další služby to testujeme na třech pobočkách, konkrétně na Praze 1, Praze 6 a tady v Mladé Boleslavi," řekl Knap.

Postupně se budou do systému on-line objednávání zapojovat i další pobočky. "V podstatě je to jen softwarová záležitost, takže to půjde velice rychle. Ale spíš, než abychom to dali živelně jako novou funkci, tak potřebujeme, aby si klienti na to zvykli a začali to používat," řekl Knap.

Knap pozitivně hodnotí také program Pošta Partner, kdy provozovnu České pošty provozuje smluvní partner a nabízí základní poštovní služby. "Daří se nám zasmluvňovat další partnery, v tuto chvíli jich máme necelých 700, z 3200 poboček pošty je 700 poskytováno partnery," uvedl. V současnosti pozoruje zvýšený zájem partnerů o provozování více partnerských pošt v jednom regionu. "Oproti minulým letům té kritiky výrazně ubylo," uvedl Knap.

Podle něj vzrůstá zájem místních samospráv o rozšíření partnerských služeb také o doručování zásilek. "Je tam místní znalost, mají tam lidi, kteří tu práci poptávají, takže děláme to nenásilně, vždy po dohodě s místní samosprávou," uvedl Knap.