Českého lodivoda zadržela nizozemská policie. Jeho plavidlo poškodilo most

Téměř 60 procent Japonců si přeje zrušení letních olympijských a paralympijských her. Vyplývá to z průzkumu, který dnes zveřejnila japonská tisková agentura Kjódó. Čtvrtina dotázaných obyvatel pořadatelské země si myslí, že by se hry měly konat navzdory zhoršující se epidemické situaci, ale bez účasti diváků. Dalších 12,6 procenta respondentů se domnívá, že by alespoň omezený počet diváků měl mít přístup na sportoviště.