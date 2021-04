Česko daruje Indii 500 kyslíkových lahví, situace v zemi je kritická

Česko daruje Indii, která se potýká s velkým nárůstem počtu infikovaných koronavirem, 500 kyslíkových lahví. Na twitteru to dnes uvedl premiér Andrej Babiš (ANO), podle nějž to ve čtvrtek schválí vláda. Do Indie by měly být dopraveny začátkem příštího týdne společně s rakouským darem.