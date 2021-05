Česko je pro německé investory druhou nejatraktivnější zemí regionu

NÁZOR - Nikdo nepochybuje o tom, že severokorejská ekonomika - která příliš neprosperuje ani v dobrých časech - zabředla do deprese, konstatuje Daniel R. DePetris v komentáři pro server National Interest. Analytik z think tanku Defense Priorities soudí, že vůdce KLDR Kim Čong-un by nepřipomínal "velký namáhavý pochod", tedy hladomor z 90. let, pokud by si nemyslel, že vládnoucí strana a byrokracie, která podpírá jeho rodovou dynastii, zklamala severokorejský lid.