Česko nesouhlasí se závěry auditu o Babišovi, uvedla Dostálová

Úřady podle ní analyzují možné kroky, které by k získání soudního rozhodnutí vedly. Audit jako takový u Soudního dvora Evropské unie podle kabinetu napadnout nelze.

Evropská komise v pátek zveřejnila závěrečnou auditní zprávu, která konstatovala, že Babiš je ve střetu zájmů, protože spolurozhoduje o směřování unijních peněz a současně ovládá Agrofert. Dostálová dnes řekla, že komise se v auditu opřela zejména o český zákon a dospěla k výkladu, s kterým české orgány nesouhlasí. "Zastávají právní názor opřený o argumenty zaslané Evropské komisi, že k porušení předpisů nedošlo," konstatovala Dostálová.

Mluvčí Evropské komise dnes novinářům řekl, že Česko nemusí na základě auditu vracet Evropské unii žádné peníze. České úřady nepožádaly o proplacení žádných dotací, které byly předmětem auditu. "Závěrečná zpráva ani navazující korespondence neobsahuje žádné korekce. Tedy ČR nemusí vracet žádné dotace zpět do Bruselu. Kdo tvrdí opak, tak se mýlí," uvedla Dostálová.

"Pokud Česká republika platila tyto peníze z národních zdrojů, to znamená, že je nechtěla ani po Evropské unii, stále to je zcela jasné - peníze, které načerpaly firmy v holdingu neoprávněně v rozporu se zákonem, zaplatí čeští daňoví poplatníci," uvedl dnes předseda Pirátů Ivan Bartoš. Situace by v takovém případě z pohledu ČR byla podle šéfa STAN Víta Rakušana možná ještě závažnější.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) uvedla, že podle jejích informací české řídicí orgány od chvíle účinnosti zákona o střetu zájmů neposkytly žádnou dotaci firmám Agrofertu. Zdůraznila, že hovoří o kohezních dotacích, nikoliv zemědělských, o kterých EK ještě rozhoduje. "Chtěla bych říct, že v naší zemi se postupuje podle zákona. Postup je dán konkrétními předpisy," uvedla. Politici podle ní do úřednického rozhodování o dotacích nevstupují.

Ze závěrečných dokumentů si podle Dostálové každý může o odlišných právních pozicích obou stran "udělat obrázek". "Česká argumentace vychází z odborně právní argumentace bez ohledu na to, koho se podstata právního sporu týká. Reakce připravují odborníci několika resortů, kteří se zaměřují na odbornou, primárně právní stránku věci," uvedla Dostálová.

Komise by měla posuzovat fungování českých řídicích a kontrolních systémů dotací podle evropského právního rámce. "To je finanční nařízení EU, to však definuje střet zájmů velmi obecně," dodala Dostálová. EK se opřela o svůj výklad českého zákona o střetu zájmů, se kterým však české orgány nesouhlasí. "K porušení předpisů nedošlo, což je také důvod, proč analyzují možné právní kroky, které by vedly k získání soudního rozhodnutí," uvedla.

Z judikatury evropského soudu však vyplývá, že audit napadnout žalobou pro neplatnost není možné. "Neboť sám o sobě nezakládá právní účinky a nelze ho považovat za konečný," uvedla Dostálová. Schillerová dodala, že úřady proto hledají jinou cestu, jak se u soudu bránit. "Základem je, že musí existovat nějaké rozhodnutí EK nebo evropských orgánů, které bychom mohli napadnout," vysvětlila.

Podstatou sporu by podle ní mělo být, že EK vykládala české právo. "Vůbec nezáleží, jestli se jedná o Agrofert. Auditoři vyložili český zákon o střetu zájmů, vyložit český zákon může český soud, případně evropský, kdybychom se dostali do jiné fáze řízení," řekla Schillerová.

Piráti: Z 20 mld. Kč od státu pro firmy Agrofertu za tři roky byly dotace 6 mld.

Z více než 20 miliard korun, které podle Pirátů dostaly firmy z holdingu Agrofert od státu za tři roky, evropské i národní dotace celkem tvořily zhruba šest miliard korun. Zbytek tvořily veřejné zakázky. Na dotaz ČTK to dnes uvedl protikorupční analytik poslaneckého klubu Pirátů Janusz Konieczny. Piráti už dříve uvedli, že společnosti dostaly od konce roku 2017 do prosince 2020 na dotacích či veřejných zakázkách 20,21 miliard korun. Vyjádření holdingu Agrofert ČTK zjišťuje.

Evropská komise (EK) v pátek zveřejnila závěrečnou auditní zprávu, podle níž je premiér Andrej Babiš (ANO) ve střetu zájmů a Agrofert nemá nárok na žádné dotace ze strukturálních fondů EU od 1. září 2017, kdy nabyla účinnosti novela českého zákona o střetu zájmů. Všechny unijní dotace v řádu stovek milionů korun, o které Agrofert od té doby usiloval, by podle auditu muselo Česko vracet.

Mluvčí EK dnes řekl, že Česko nemusí na základě auditu vracet Evropské unii žádné peníze. České úřady totiž nepožádaly o proplacení žádných dotací, které byly předmětem auditu.

Babiš vložil v roce 2017 akcie svých firem do svěřenských fondů. Podle závěrečné zprávy auditu ale Babiš fondy ovládá, a je tak ve střetu zájmů. Babiš označil audit za účelový a zmanipulovaný.

Bývalý eurokomisař pro rozpočet Günther Oettinger v prosinci 2018 prohlásil, že komise nebude kvůli podezření na konflikt zájmů Česku proplácet žádné peníze pro Agrofert až do ukončení auditů. České ministerstvo financí na to reagovalo vyjádřením, že nebude žádné takové žádosti k proplacení do Bruselu odesílat.

"Z výročních zpráv Agrofertu lze vyčíst, že každým rokem získaly společnosti z koncernu Agrofert přibližně dvě miliardy korun na dotacích - jedná se ovšem nejenom o evropské dotace (nárokové i nenárokové), ale i národní dotace," uvedl Konieczny.

Neoprávněně získávané dotace a zakázky lze podle Konieczného počítat od 6. prosince 2017, kdy se Babiš stal premiérem a od daného data byl podle auditu porušován zákon o střetu zájmů.

Nezákonně přidělené zakázky lze ale podle analytika počítat už od 3. února téhož roku. Od tohoto data společnosti z koncernu dokládaly nepravdivé informace o svém skutečném majiteli poté, co byly vložené do svěřenských fondů, a tím začal být porušován zákon o zadávání veřejných zakázek, uvedl.

Evropská komise se podle Konieczného v prvním auditu týkajícím se kohezních fondů zabývala určitým vzorkem dotačních projektů v řádech stamilionů korun a přímo uvedla doporučení, aby Česko podle závěrů analogicky vyhodnotilo i další dotace neuvedené přímo v auditu.

"Jelikož (EK) dospěla k jednoznačnému závěru, že zákon o střetu zájmů byl při přidělení dotací porušen, a tato ustanovení v zákoně se týkají všech dotací a zakázek, tak česká strana by nyní měla jednak zastavit přidělování a proplácení dotací a zakázek společnosti z koncernu Agrofert a jednak vymáhat prozatím nezákonně přidělené zakázky a dotace," poznamenal.