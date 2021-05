Česko rozvolňuje. Co vše se ode dneška mění?

Zmírňují se také pravidla pro nošení ochranných prostředků dýchacích cest venku. Ode dneška je bude nutné nosit ve venkovních prostorách jen při setkání dvou a více osob vzdálených od sebe méně než dva metry, pokud nejde o členy jedné domácnosti.

Z maloobchodních prodejen dosud mohly mít otevřeno jen vybrané obchody jako potraviny, lékárny, drogerie, optiky, obchody s dětským oblečení a obuví nebo květinářství. Z provozoven služeb mohly fungovat například zámečnictví, čistírny nebo autoservisy, k nimž se předchozí pondělí po nuceném uzavření na několik měsíců přidaly manikúry a pedikúry, kadeřnictví a kosmetické či masážní salony.

Postupně se také vracejí žáci a studenti do škol v jednotlivých regionech podle epidemické situace v daném kraji. Dnes se k ostatním regionům Česka přidají školy ve Zlínském a Jihočeském kraji a na Vysočině v rotační výuce na druhém stupni základních škol a k plné výuce v mateřských školách. Obnoví se také klinická a praktická výuka vysokých škol.

Podle ministra zdravotnictví Petra Arenbergera (za ANO) vláda zvažovala, že se dnes obchody a školy v některých okresech Vysočiny, Zlínského a Jihočeského kraje, kde je epidemická situace horší, neotevřou. Kabinet ale nakonec uznal, že okresy jsou velmi malé jednotky a mobilitu významně nezvýší. Řada lidí dojíždí stejně do školy nebo do obchodu mimo okres, kde žije. Vláda tedy schválila, že školy, obchody a další služby se ode dneška otevřou v celém Česku.

Dnes se otevřou i muzea, galerie a památky ve zbylých krajích, kde dosud nebyly přístupné veřejnosti. První výraznější rozvolňování v kultuře by podle Arenbergera mohlo nastat od 24. května. Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) dříve uvedl, že venkovní akce s účastí až 700 sedících diváků a vnitřní akce s účastí až 400 diváků by se mohly konat už od 17. května, pokud to dnes schválí vláda.