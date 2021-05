Česko si polepšilo na německém epidemickém hodnocení, platí ale přechodná lhůta

Už delší dobu se spekuluje o tom, že jeden z nejlepších fotbalistů světa Lionel Messi by se mohl po sezóně stěhovat z Barcelony, kde mu v létě končí smlouva, do jiného angažmá coby volný hráč. Stačí připomenout, jak už byl jednou nohou z Barcelony pryč po loňské sezóně, ve které katalánský velkoklub nezískal ani jednu trofej. Mluvilo se třeba o Manchesteru City, kam by mohl Messi zamířit. Nyní to vypadá, že by se mohl stěhovat do Paříže.