Česko má první vítězství. Bělorusy zdolal národní tým až v prodloužení

I tentokrát se v základní sestavě představí gólman Šimon Hrubec. Naopak realizační tým nemůže zatím počítat s obráncem Ondřejem Vitáskem, jenž je má zraněná žebra už od úvodního utkání s Ruskem. Bělorusko však jistě nebude jednoduchý soupeř, neboť jsou do utkání s Čechy povzbuzeni svou historickou výhrou na MS nad Švédskem. Sledujte další zápas českého týmu na MS v Rize s Běloruskem od 19:15 na EuroZprávách živě třetinu po třetině.

Bělorusové měli ze začátku zápasu více ze hry než český pozměněný tým a činil se tak v úvodních minutách víc český brankář Hrubec než jeho protějšek Kolosov. Poté, co kotouč utekl kombinujícím Čechům v útočném pásmu, se do brejkové příležitosti hnal Sergej Kosticyn , kterého však včas naštěstí dohnal Hájek. Zanedlouho chyboval v rozehrávce kapitán Kovář a k zakončení se tak dostal Prince, ten běloruského hráče vychytal.

Aktivně si počínal i další běloruský útočník Protas, jenž nejprve z pravého křídla vyzkoušel pozornost Hrubce, následně posílal nebezpečný puk zpoza české branky do předbrankového prostoru, kde však nikdo z Bělorusů nebyl. Když už se Češi do nějakého zakončení následně dostali, chyběla jim potřebná razance i přesnost, jako tomu bylo v případě pokusů Hronka či Kloka.

Až na začátku druhé poloviny úvodní části se Češi dostali do souvislejší kombinace v útočném pásmu a kdy se tak Bělorusové měli co otáčet, při které nejprve vystřelil Sekáč z levé strany, pak od modré vypálil tvrdě i Hronek. A Kovář pak nabízel od mantinelu puk před branku, ale k němu se dostal jedině běloruský obránce. Následně zakončoval Zadina, ale ten Kolosova nezaskočil. Druhá polovina úvodního dějství byla z české strany skutečně daleko lepší, především to bylo znát, když na ledě úřadoval první útok s kapitánem Kovářem. Ale činili se i jiní, kteří ovládli postupně naše útočné pásmo. Flek nabízel kotouč spoluhráčům před běloruskou svatyní, nakonec se k němu dostal Sekáč, který zakončoval pouze do betonu Kolosova. Zakončoval Hájek po přihrávce Kováře, následně pálil do teploměru Kolosova z pravého kruhu Smejkal.

Zkrátka, na závěr třetiny Češi Bělorusy uzamkli v jejich obranném pásmu a tento obraz hry pak pokračoval i díky přesilové hře. Během ní kroužili Češi kolem běloruské brány, ohrožovali ji zleva, zprava. Jenže neuspěl ani Sekáč, ani Zadina. Nicméně, závěr první třetiny může navnadit nejednoho českého fanouška k tomu, že by to mohlo být z pohledu českého týmu lepší a lepší.

Jenže skutečnost nakonec byla po první přestávce jiná. Opět byl k vidění vlažnější vstup do další části hryz české strany, čeští hráči ztráceli kotouče, po Chytilově chybě v středním pásmu se schylovalo k běloruskému brejku. Puky ztráceli svěřenci kouče Pešána i ve svém obranném, kde je tak díky tomu následně Bělorusové sevřeli, přičemž několikrát zakončovali Antonov a Znacharenko, ale Hrubce nepřekonali.

Následně však šel český tým do oslabení. Přestože český tým početní oslabení dobře ubránil, byli to Bělorusové, kteří měli v první druhé třetiny navrch. Dobře kombinovali, stříleli Protas, Bailen a Falkovskij, ale ani jeden z nich tehdy ještě neskórovali. Češi se vůbec do útočného pásma nedostávali, někdy si to zkazili sami ofsajdem. Poté Lopačuk zkoušel zakončit z otočky. I když se pak ke svým útočným náznakům dostali i Češi, když Hájkovo nahození skončilo na zadním mantinelu a Chytil pálil pouze do betonu Kolosova, nakonec tato další nepovedená část Čechů na letošním MS vyvrcholila gólem Bělorusů.

Ve 26. minutě totiž skóre otevřel Šarangovič, jenž sice nejprve přihrál Kosticynovi, ale jeho střelu zablokoval ještě Klok. Pak už zakončil sám Šarangovič přesně do protipohybu gólmana Hrubce, 1:0 pro Bělorusko.

Naštěstí pro Čechy ale tento nepříznivý stav netrval nikterak dlouho, konkrétně jen čtyři minuty. V polovině utkání totiž od modré vyslal puk před branku Hronek a našel naprosto volného kapitána Kováře, který už měl snadnou práci zasunout kotouč do sítě, 1:1.

Stejně jako v první třetině, tak i v té druhé druhá polovina vypadala z českého pohledu daleko lépe. Ve 34. minutě navíc bylo daleko veseleji, když se český tým dostal poprvé na tomto MS do vedení. Tehdy našel Hronek na levém kruhu Zadinu a ten tedy otočil skóre na 2:1.

Postupem času přebírali Češi iniciativu nad tímto zápasem a na Bělorusech bylo vidět, že se jim ztrácejí síly po předešlém náročném duelu se Švédskem. Za chvíli totiž zakončovali jak Smejkal od levého mantinelu, tak Šulák od modré čáry. Stejně tak zakončoval tvrdě z mezikruží Flek, taky ale neúspěšně. Poté se pro změnu dostal na kruhu ke kotouči Kubalík, ten zkusil střelu ze zápěstí, ale k zařízení se touš nedostal.

Pak se opět ke slovu dostala první Kovářova formace. Nejprve svou kombinaci dovedla k nepřesné střele Hronka, za chvíli z druhé strany zakončoval Sekáč, ale gólman Kolosov se stačil přesunout. I když svůj pokus zaznamenal i Bělorus Platt, proti němuž byl pozorný Hrubec úspěšný, byla to pak opět první česká formace, která po chvíli ovládla opět běloruské obranné pásmo. Nic už z toho ale nebylo.

I třetí třetina nabídla stejný obrázek hry, jaký byl k vidění v předešlých dvou. Úvod této třetiny vyšel lépe Bělorusům, kteří ji začali stejně jako tu druhou přesilovou hrou, ve které vypálil třeba Protas, jenž však zakončil nad, daleko nebezpečnější pak byl centr zleva od Prince, kterou těsně před Hrubcem tečoval Koticyn. Následně Hanzl poslal puk na vrcholek kruhu, kdy byl přítomen Moravčík, jeho golfová střela bez přípravy ale brankáře Kolosovova nezaskočila.

Další nebezpečnou běloruskou střelu pak vyslal na Hrubce zprava Kosticyn, český gólman zareagoval pohybem ramene. V polovině třetí třetiny to byli spíše Češi, kteří působili dlouhé minuty v útočném pásmu, ale žádné nebezpečné zakončení z této návštěvy nebylo, nebyla z toho jak ani jedna střela, tak pochopitelně ani jedna žádná nebezpečná příležitost z naší strany.

A tak se ke slovu v 52. minutě dostali opět Bělorusové, kteří sice už místy vypadali, že už pomalu žádné síly po zápase se Švédy nemají, ale k nemilému překvapení pro oko českého diváka byli stále velmi pohybliví. Tehdy to právě ukázali, když Lopačuk poslal přihrávku Jarmolenkovi do jízdy a ten z pravého kruhu zamířil přesně do protilehlého růžku, vyrovnáno 2:2.

Zbytek třetí třetiny byl ve znamení dobývání běloruského území ze strany Čechů a běloruské schopnosti vyhazovat kotouče přes všechny čáry. Po pokusech Vrány z ostrého úhlu, Stránského z pravé strany a Kubalíka se Češi neradovali a poslední minuty základní hrací doby se odehrávali na české půlce hřiště, kdy Bělorusové zašlápli puk u mantinelu. Pak sice Zacharenko od modré nebezpečně zakončil, ale duel šel do prodloužení hraného tři a na tři.

Boj o druhý bod z tohoto zápasu byl hodně rychlý a divoký. Nejprve Zadina dostával puk na hokejku Kováře v útočném pásmu, ale kotouč muži s „céčkém“ nakonec odskočil. Za chíli tu byl pokus o brejk Protase, kterého naštěstí dostihl včas Hronek. Obrovskou příležitost měl pak osamocený Platt, ale Hrubec ho vychytal. A to bylo důležité, protože za chvíli Hanzl vyslal do brejku Kubalíka, jenž bekhendovým blafákem zasunul puk za záda Kolosovova.

Češi se tak mohou radovat z první výhry, i když jen za dva body a mohli si tak poslechnout poprvé českou hymnu na tomto šampionátu. Ovšem pracovat je stále na čem.

Konečný výsledek (skup. A):

Česko - Bělorusko 3:2 v prodloužení

Branky: 30. Kovář, 33. Zadina, 62. Kubalík - 26. Šarangovič, 52. Jerjomenko

Česko: Hrubec (Will) – Hronek (A), D. Musil, Klok, Hájek, Šulák, D. Sklenička, Moravčík – D. Kubalík, Jan Kovář (C), Zadina – M. Stránský, Špaček, J. Vrána – Sekáč, Chytil, Flek – Smejkal, R. Hanzl (A), A. Musil – Blümel

Bělorusko: Kolosov (Šostak) – Falkovskij, Chenkel (A), Znacharenko, Antonov, Bailen, Korobov, Šinkevič, Jerjomenko – Prince, S. Kosticyn, Šarangovič (C) – Protas, N. Komarov, Drozd – Platt (A), Kodola, Paré – Lopačuk, Stefanovič, Nesterov