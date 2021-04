Česko vyočkovalo tři miliony dávek vakcíny proti covidu, přibylo 2483 nakažených

Počet obyvatel v Číně loni opět vzrostl, uvedl dnes čínský statistický úřad s odkazem na data ze sčítání lidu. Přesná čísla ale nezveřejnil. Krátké vyjádření přišlo poté, co list Financial Times tento týden napsal, že velikost čínské populace se loni zmenšila, a to poprvé od velkého hladomoru na přelomu 50. a 60. let minulého století.