Česko zažilo jednu z nejchladnějších sezon. Teplárny topily až do konce května

Topná sezona na přelomu let 2020 a 2021 byla podle sdružení o devět dní delší než je průměr dekády, který je 238 topných dnů. "Z průzkumu v teplárnách vyplývá, že domácnostem se dodávky tepla zvýšily jak vlivem studenější zimy, tak i vlivem protiepidemických opatření, kdy lidé byli více doma. Celkově to může být ve srovnání s minulou zimou podle místních podmínek až o 13 procent tepla více, výraznější vliv na navýšení ale mělo počasí, zhruba do deseti procent,“ uvedl ředitel TS ČR Martin Hájek.

K mírnému navýšení dodávek tepla došlo podle sdružení rovněž u zdravotnických zařízení. U dodávek tepla pro průmysl pak byla omezení minimální a dodávka podobná jako minulou zimu. Nejvíce protiepidemická omezení postihla obchodní centra, sektor klasických služeb, kulturní a sportovní zařízení - ve službách byl propad dodávek tepla i v desítkách procent, oznámilo TS ČR.

Výsledek každé teplárny podle něj závisí na podílu jednotlivých skupin odběratelů. "Teplárny s vyšším podílem dodávek tepla pro domácnosti a průmyslovou výrobou dodaly v porovnání s minulým topným obdobím až o desetinu tepla více. Teplárny s vyšším podílem skupin odběratelů, které byly omezené v provozu, dodaly tepla zhruba podobně jako v minulém otopném období nebo jen o nižší jednotky procent více," uvedl Hájek.

Sdružení podotklo, že od roku 1990 klesla roční spotřeba tepla pro vytápění bytu v Česku ze 45 na 15 gigajoulů (GJ), tedy na třetinu. Důvodem podle něj je zateplování domů, lepší regulace topení i změna chování zákazníků. "Při průměrné ceně necelých 600 Kč za GJ tak domácnosti zaplatí za tepelnou pohodu v bytě průměrně kolem 9000 korun za rok, tedy 750 korun měsíčně," doplnil Hájek. Sdružení dodalo, že společně s teplem pro ohřev vody se pak celkové roční náklady na teplo v domácnosti pohybují průměrně kolem 15.000 Kč, tedy 1250 korun měsíčně.

Topná sezona podle vyhlášky ministerstva průmyslu a obchodu trvá od začátku září do konce května. Vytápění je možné přerušit nebo omezit dříve, pokud průměrná venkovní teplota vystoupí dva dny po sobě nad 13 stupňů Celsia a nečeká se ochlazení.

Teplárenské sdružení ČR bylo založeno v roce 1991, jeho členové zásobují teplem dálkově 1,1 milionu domácností, v nichž žije téměř tři miliony obyvatel. Teplo dodávají i průmyslovým podnikům, školám, nemocnicím nebo úřadům.