Česko zrušilo objednávku na stříkačky a jehly z Bulharska

Radiožurnálu to řekla mluvčí ministerstva zdravotnictví Jana Schillerová. ČR má podle ní momentálně materiálu dostatek. Jehly a stříkačky využívají zdravotníci na očkování proti koronaviru.

Za jehly nakoupené přes společné smlouvy Evropské unie měl stát zaplatit asi 6,3 milionu korun, za stříkačky 12,6 milionu korun. Jehly měly do Česka dorazit ve dvou dávkách, tři miliony kusů na začátku dubna a devět milionů kusů na začátku května. "Můžeme potvrdit, že plánovaná dodávka jehel a stříkaček do České republiky kvůli dlouhé dodací lhůtě ze strany dodavatele nedorazí," uvedla Schillerová.

Zdravotníci tak budou muset využívat materiál objednaný nemocnicemi a také pohotovostní zásoby Správy státních hmotných rezerv (SSHR), kterou vláda na konci minulého roku sháněním jehel a stříkaček zaúkolovala. Materiál ve skladech SSHR vystačí pro naočkování zhruba 5,5 milionu lidí. Statisíce kusů už SSHR expedovala například do Prahy, na Vysočinu nebo do Libereckého či Karlovarského kraje. "V současnosti ministerstvo zdravotnictví eviduje dostatečnou zásobu tohoto zdravotnického materiálu," dodala mluvčí.

Státy EU vypsaly tendr na materiál k očkování společně, aby se jim podařilo dosáhnout nižší ceny, na rozdíl od objednávky vakcíny nešlo o společný nákup.

Registrace k očkování proti covidu-19 se dnes v Česku otevírá pro další věkovou skupinu od 55 do 59 let. Zájemci o vakcínu se mohou přihlašovat přes web ministerstva zdravotnictví nebo se hlásit u svých praktických lékařů. Lidí ve věku 55 až 59 let žije v Česku 653.500. Očkovaných oběma dávkami vakcíny je více než 111.000 lidí v tomto věku, jde o příslušníky vybraných profesí nebo chronicky nemocné.

Zdravotníci v Česku dosud podali více než 2,9 milionu dávek vakcíny, obě potřebné dávky dostalo zhruba 965.000 lidí. Čekací doba se v očkovacích místech liší podle zájmu, některá denně očkují desítky, jinde stovky až tisíce lidí.