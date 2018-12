Češi vyrazili do hor. Sjezdovky ovládly stovky lyžařů

V Branné lyžovalo za oba víkendové dny zhruba 450 lidí. "Pršelo, padal mokrý sníh, návštěvnost byla ve srovnání s minulým víkendem poloviční. Na druhou stranu budeme mít díky srážkám alespoň více vody na zasněžování. Podmínky jsou už teď parádní, na svahu leží v průměru 40 centimetrů sněhu," řekl dnes odpoledne ČTK provozovatel střediska Rostislav Procházka. V provozu je podle něj zatím pouze modrá sjezdovka o délce 580 metrů.

Premiérově v nové sezoně se o víkendu rozjel vlek ve Ski areálu Kopřivná. "Podmínky nebyly ideální, drobně pršelo. V sobotu přišlo kolem 50 lidí, dnes ještě méně, proto rušíme večerní lyžování. Zatím je v provozu kotva a 450 metrů dlouhá sjezdovka, kde je 40 centimetrů sněhu," uvedl vedoucí areálu Libor Petrů. Příští víkend by už podle něj mohla být v provozu také hlavní sjezdovka s lanovkou.

Snahu o zahájení lyžařské sezony avizovali před víkendem také zástupci areálu v Hlubočkách u Olomouce. Nakonec z něj však vinou nepřízně počasí sešlo. "Při pěti stupních Celsia a dešti se rozhrnovat sníh a připravovat sjezdovka opravdu nedá, takže se zahájení provozu odkládá o další týden. Omlouváme se, ale kouzelníci opravdu nejsme, i když bychom vleky rádi spustili. Budeme tedy věřit, že se to příští týden již podaří," uvedli zástupci střediska na jeho webových stránkách.

Ve Zlínském kraji je pro veřejnost prozatím otevřený pouze areál ve Stupavě na Uherskohradišťsku. Ani tam však nebyl přes víkend o lyžování velký zájem. "Lidí moc nebylo, návštěvnost je spíše podprůměrná. Za oba dny dorazilo asi 300 lyžařů. Je to dáno počasím, hlásili déšť. Navíc lidi teď zajímají spíše adventní trhy a předvánoční nákupy," uvedla provozovatelka střediska Bohdana Orlová.

Do největšího lyžařského areálu v regionu Ski Bílá v Beskydech na Frýdecko-Místecku si o víkendu vyrazily zalyžovat stovky lidí. Na počátek sezony solidní návštěvnost zaznamenal také Vaňkův kopec mezi Ostravou a Opavou. ČTK to zjistila od provozovatelů.

"I když jsme už týden byli v provozu, v sobotu jsme měli slavnostní zahájení včetně skialpových závodů. Měli jsme nějakých 400 lidí na kopci. Dneska to bylo hodně slabé, protože od rána počasí nebylo moc dobré, takže úměrně tomu," řekl vedoucí střediska Ski Bílá Jaroslav Vrzgula.

Sobota byla celá bez deště, dnes se na Bílé od rána střídal sníh s deštěm. "Počasí trošku nepřálo, ale s víkendem jsme byli určitě spokojeni. Už máme od pondělka i nějaké školy. Snad se má počasí zlepšit, má začít sněžit a potom i mrznout, takže se podmínky budou vylepšovat a rozjedeme, doufám, i další sjezdovky," řekl Vrzgula. Na Bílé je v provozu sjezdovka číslo 1, další se zatím zasněžují. Hlavně dětem je určeno 400 metrů upravené sjezdovky na dalším svahu.

Spokojený s víkendem byl i provozovatel střediska Vaňkův kopec Martin Kafka. "Za sobotu jsme měli asi 300 lidí, dneska jich bylo méně, asi 200," řekl Kafka. Také podle něj nedělní návštěvnost ovlivnilo počasí. "Skalní lyžaři už ale jezdí. Vyrazí s dětmi třeba na hodinu. A taky u nás trénují oddíly," řekl Kafka. Také Vaňkův kopec bude v provozu celý týden.

I navzdory nepříznivému počasí o víkendu v Krkonoších lyžovaly stovky lidí. Ve Špindlerově Mlýně to bylo celkem zhruba 1500 lyžařů, na Černé hoře u Janských Lázních téměř tisícovka, na Pomezkách v Malé Úpě přibližně 500 a v Mladých Bukách okolo 400 lyžařů. ČTK to dnes odpoledne zjistila od zástupců skiareálů.

Největší krkonošské středisko Špindlerův Mlýn, které zahájilo sezonu v sobotu 8. prosince, nabídlo o víkendu zatím modrou sjezdovku o délce 2,7 kilometru ve Svatém Petru. Když jsou v provozu všechny sjezdovky, mají lyžaři ve Špindlerově Mlýnu k dispozici více než 20 kilometrů sjezdovek.

"V sobotu lyžovalo přes tisíc lidí, dnes se zhoršilo počasí, což se promítlo i do zájmu. Odhaduji, že v neděli to bylo okolo 500 lyžařů," řekl dnes ČTK ředitel skiareálu René Hroneš. Podle něj v horních partiích sjezdovky sněžilo, bylo tam mírně pod nulou, ale dole bylo kolem nuly a střídal se déšť se sněhem. Ve středisku se bude znovu lyžovat o víkendu.

Jako první v Krkonoších zahájilo sezonu v pátek 30. listopadu středisko Černá hora, které spadá do SkiResortu Černá hora - Pec. Lyžaři mají na Černé hoře k dispozici 500 metrů horního úseku sjezdovky Anděl s asi 50 centimetry technického sněhu. K vleku Anděl na vrcholu Černé hory se lyžaři dostanou kabinovou lanovkou z Janských Lázní.

"V provozu bude sjezdovka i ve všedních dnech následujícího týdne. Na hřebenech Krkonoš od soboty sněží a v pondělí by mělo začít i mrznout. Počasí by tedy mělo v dalších dnech lyžařům přát," řekla dnes ČTK mluvčí SkiResortu Zina Plchová. Přepokládá, že buď od pátku 14., nebo od soboty 15. prosince otevřou další sjezdovky v areálu Černá hora a sezóna se rozjede i v Peci pod Sněžkou. "V každém z těchto areálů by mělo být v provozu pět až sedm kilometrů sjezdovek. Termín budeme upřesňovat," dodala Plchová.

Skiareál Pomezky v Malé Úpě na hřebeni Krkonoš nabízí od minulého víkendu lyžařům spodních 500 metrů sjezdovky Lesní Hřeben a dětský vlek. V Malé Úpě předpokládají, že na víkend připraví celou sjezdovku Pomezky, která měří okolo jednoho kilometru, a také alespoň jednu sjezdovku v areálu U Kostela.

Areál v Mladých Bukách zahájil sezonu v pátek 7. prosince večerním lyžováním. Také tam se o víkendu navzdory nepříznivému počasí lyžovalo, a to na hlavní sjezdovce v délce 650 metrů. Podle ředitelky střediska Kateřiny Pilařové tam v sobotu a v neděli každý den lyžovalo asi 200 lidí. Lyžovat by se tam mělo i v následujících dnech.

Příští víkend nabídku lyžařům v Královéhradeckém kraji zřejmě rozšíří také některé skiareály v Orlických horách.

Desítky lidí přilákala o víkendu sjezdovka Šacberk u Jihlavy, která jako první v kraji zahájila v sobotu 8. prosince novou lyžařskou sezonu. Technického sněhu bylo na kopci asi půl metru. Lyžaři byli spokojeni. ČTK to dnes řekl správce areálu Pavel Havlíček. Provozovatelé jiných skiareálů na Vysočině řekli ČTK již před víkendem, že vleky zatím kvůli nestálému počasí pouštět nebudou.

Technický sníh vyrobili provozovatelé Šacberku minulý týden. "Byl to první víkend. Byli to ti, kteří to vyhledávali, kteří na to čekali, kteří se na to těšili. Lyžařů nebylo moc, desítky, maximálně jednotka stovek, ale i tak to byli spokojení lidé. Toho sněhu tam bylo půl metru, byli příjemně překvapeni a užili si to," řekl Havlíček.

Suchý technický sníh se povedlo provozovatelům vyrobit díky mrazům. Před otevřením areálu měli sníh na hromadách a řešili, zda je ho dostatek na to, aby vleky spustili. Ani kvůli předvánočnímu období, ani kvůli teplotám však nečekali nápor lyžařů. "Ti, co na to čekali, si to užili, a my jsme se tím dostali do krásného, plynulého rozjezdu sezony," řekl Havlíček.

V jiných areálech čekají na mrazy, aby mohli vyrobit další sníh. Provozovatelé sjezdovky Karasín na Žďársku se rozhodli, že kvůli suchu zasněžovat nebudou. Sjezdovka Karasín poblíž Bystřice nad Pernštejnem zůstane kvůli nedostatku vody v tomto regionu letos mimo provoz, pokud nenapadne větší množství přírodního sněhu.