Kam vyrazit za památkami? Jihočeské chlouby mají otevřeno i v zimě

Mezi nejkrásnější a nejnavštěvovanější památky nejen v Jižních Čechách patří zámek a hrad Český Krumlov. Toto dvojoznačení je jistě na místě, jelikož přes nesčetné stavební úpravy si dodnes uchoval své gotické srdce. Hrad zde vznikl již někdy kolem poloviny 13. století. Jeho zakladatelem byl zřejmě Vítek II. z Prčice. Když roku 1302 krumlovská větev Vítkovců vymřela, zdědil hrad Jindřich I. z Rožmberka, který sem také přesídlil. Právě za Rožmberků zažíval zdejší hrad a později zámek své zlaté období. K velkým stavebním úpravám došlo za nejvyššího purkrabího Viléma z Rožmberka. Jeho bratr Petr Vok se však následně natolik zadlužil, že musel zámek prodat císaři Rudolfovi II., který jej daroval svému nemanželskému synovi Juliu Caesarovi. Později roku 1622 dal císař Ferdinand II. Krumlov rodině Eggenberků, kteří provedli barokní přestavbu zámku a mimo jiné výstavbu slavného divadla.

Od nich přešel zámek do rukou Schwarzenbergů, kteří jej vlastnili až do roku 1947, kdy byl Krumlov zestátněn na základě neblaze známého zákona Lex Schwarzenberg. Je ovšem pravdou, že poslední majitelé sídlili spíše na Hluboké a Krumlov tak ztratil na významu. Dodnes se zde pojí skvosty jak gotické, tak především renesanční a barokní architektury a umění. Zámek má otevřeno od úterý do neděle od 9:00 do 15:00, kdy je otevřeno Hradní muzeum a zámecká věž.

O něco severněji nedaleko města České Budějovice se na kopci vypíná pohádkový zámek Hluboká. Původně se též jednalo o gotický hrad. Jeho počátky jsou ovšem záhadou. Dodnes se přesně neví kdo a kdy hrad přesně založil, ale usuzuje se, že se jednalo o zakladatelské dílo krále Václava I. či Přemysla Otakara II. někdy kolem poloviny 13. století. Gotický hrad by zde však dnes návštěvník hledal jen stěží. I Hluboká za svou historii prodělala několik přestaveb, například v 15. století za Viléma z Pernštejna.

Majitelem hradu byl po nějaký čas i král Ferdinand I. Habsburský, který jej prodal roku 1562 pánům z Jindřichova Hradce, kteří jej přestavili na renesanční zámek. O století později zakoupil panství Hluboká Jan Adolf I. z rodu Schwarzenbergů, zakladatel jihočeské větve rodu, která zde sídlila po téměř tři století. Po barokní přestavbě v 18. století byl následně v 19. století dle inspirace majitelů v Anglii radikálně přestavěn v duchu romantismu a získal dnešní pseudogotickou podobu. Zámek má otevřeno od úterý do neděle od 9:00 do 16:00. Je zpřístupněna temperovaná Zimní prohlídková trasa soukromými apartmány posledních čtyř generací Schwarzenbergů.

Otevřeno má též zámek Třeboň, který krásně dokreslí příběh Rožmberků a Schwarzenbergů. Prohlídky obou zámeckých okruhů - Rožmberské renesanční interiéry a Soukromá schwarzenberská apartmá - se konají každé úterý v 14:00. Schwarzenberská hrobka je otevřena každý čtvrtek ve 14:00 hodin.

Hrad Rožmberk patří k nejstarším hradům jižních Čech. Jeho zakladateli byli opět Vítkovci někdy v polovině 13. století. Konkrétně se hovoří o Vokovi I. z Rožmberka, který založil též nedaleký cisterciácký klášter ve Vyšším Brodě. Až do roku 1302 byl Rožmberk hlavním sídlem předního českého šlechtického rodu Rožmberků. I poté, co přesídlili do Krumlova, který získali po pánech z Krumlova, Rožmberkové tento hrad stavebně rozvíjeli. Přes veškeré zámecké úpravy však nikdy neztratil své středověké kouzlo. Mezi významné majitele později patřili Švamberkové či Buquoyové. Za Buquoyů byl hrad v 19. století novogoticky upraven a vzniklo zde rodové muzeum. V jejich rukou zůstal až do roku 1945, kdy byl na základě Benešových dekretů zestátněn. Hrad nyní nabízí prohlídkový okruh Soukromé pokoje, který je otevřený vždy v úterý až pátek v 11:00 a v 13:00.

Původně francouzskému rodu Buquoyů patřil též hrad Nové Hrady. I ten se řadí mezi nejstarší hradní díla jižních Čech. Původně zde bylo starší hradiště, v jehož místech ve 13. století Vítkovci postavili hrad. Mezi majitele patřili páni z Landštejna či Rožmberkové. K posledním pak Buquoyové. Ti už se na hradě příliš nezdržovali a hrad později začal sloužit jen jako sídlo úředníků a zdejší správní centrum a to až do zestátnění v roce 1945. Nyní nabízí prohlídky Zimní trasy, bytem panského úředníka novohradského panství z přelomu 19. a 20. století a knihovnou a buquoyským rodinným archivem, které se konají každou středu a pátek v 13:00 v českém jazyce a od 14:00 v německém jazyce.