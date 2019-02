Desetitisíce Čechů využily sněhu. Zaplnily lyžařské areály

Co si zkontrolovat ve výpisu důchodového účtu, abyste nepřišli o statisíce?

V Krkonoších a Orlických horách bylo zvláště dnes zataženo, mlhavo a s přeháňkami. Dostatek sněhu přesto například do Špindlerova Mlýna přilákal od pátku asi 15.000 návštěvníků. Zvýšená návštěvnost souvisí s jarními prázdninami v Česku, Polsku i v Německu. Na svazích leží i přes metr a půl sněhu, podmínky přejí i běžeckému lyžování. Také v Orlických horách je na sjezdových tratích víc než dostatek sněhu.

Přestože zimní střediska v Ústeckém kraji nabízejí lyžařům ideální podmínky, návštěvnost byla o víkendu slabší. V sobotu lyžaře odrazovalo deštivé počasí, dnes zase přišlo silné sněžení a vítr. Komplikovaný byl na některých místech i příjezd do středisek, silnice byly zaváté.

Do Krušných hor přilákalo zimní počasí tisíce lyžařů. Všechny hlavní skiareály v Karlovarském kraji jsou v provozu, do hor ale jejich provozovatelé ani policie nedoporučují vyjíždět bez zimní výbavy včetně sněhových řetězů. Kvůli počasí nebyly dnes upravovány běžecké tratě, kvůli nebezpečí pádu stromů se běžkaři raději neměli do lesů vůbec vydávat. Na Klínovci se lyžovalo na více než 30 kilometrech sjezdovek, kvůli sílícímu nárazovému větru uzavřel skiareál lanovku Štikovka na Neklidu.

Hustě sněžilo na Šumavě, v provozu byly všechny hlavní skiareály. Běžecké stopy dnes kvůli počasí rolby neupravily, přesto na běžky v okolí Železné Rudy vyrazily stovky lidí.

Jihočeská zimní střediska za sebou mají i díky pátečnímu pololetnímu volnu ve školách úspěšný konec týden. Skiareál Lipno v pátek navštívilo 3500 rekreantů a dalších asi 5000 o víkendu. V lipenském skiareálu je v provozu všech 12 kilometrů sjezdovek včetně snowparku a skicrossové dráhy. Kvůli oteplení a sněžení ale bude v nejbližších dnech potřeba znovu upravit bruslařskou dráhu na zamrzlém jezeře. Několik tisíc lyžařů se od pátku do neděle vystřídalo i v šumavském středisku Zadov, kde dnes připadlo kolem 20 centimetrů sněhu.

Silné sněžení, které způsobilo problémy v dopravě, poznamenalo návštěvnost středočeských zimních areálů. Mnozí lidé volali a odhlašovali objednané kurzy v lyžařských školách, například v Kvasejovicích na Příbramsku či na Šibeničním vrchu u Mnichovic nedaleko Prahy. Na Monínci na Příbramsku dnes lyžovalo kolem 300 lidí, obvykle jich bývá asi 800. Slabší návštěvnost než jindy byla také v Chotouni u Prahy.

Víkendová návštěvnost zimních areálů ve Zlínském kraji byla kvůli oblevě a místy i silnému větru průměrná až podprůměrná, řekli dnes ČTK provozovatelé středisek. Na sjezdovkách přesto zůstávají desítky centimetrů převážně technického sněhu.

Také na Vysočině pokazila lyžování obleva. Dnes kvůli dešti přišli jen skalní lyžaři, sobotní návštěvnost byla lepší. Areály čekají, že podmínky se zlepší s očekávaným ochlazením a sněžením.

Obleva zasáhla i Beskydy, což se v lyžařských střediscích hlavně dnes projevilo na návštěvnosti. Sněhu ale mají areály na Frýdecko-Místecku zatím stále dostatek a o nadcházejících jarních prázdninách by v nich návštěvníci měli mít stále dobré podmínky.

I V Jeseníkách pršelo a teploty se pohybovaly nad nulou, návštěvníků hor proto bylo méně, než bývá na začátku února obvyklé. Na sjezdovkách zůstávají desítky centimetrů převážně technického sněhu. "Návštěvnost šla zhruba o polovinu níž, než bývá zvykem. Obleva ale nebyla velká, svahu vůbec nic neudělala, to je pořád beton," řekl ČTK provozovatel areálu Branná Rostislav Procházka. Nepřízeň počasí zastihla i lyžařský areál na Červenohorském sedle na Šumpersku.