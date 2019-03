Lyžařské areály pro letošní zimu zavírají. Pár jich nechá otevřeno dva týdny

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Lyžaři mají poslední dva týdny na to, aby vyrazili na hory do Česka. Sjezdovky jsou v provozu už jen ve výše položených areálech. Některé z nich zavírají dnes, několik jich plánuje protáhnout sezonu do 7. nebo 14. dubna. Sněhu je přitom na mnoha místech stále dostatek, zájem lyžařů už ale opadá, i když mohou využít nižší ceny vedlejší sezony.