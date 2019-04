Je to jak lyžování na ledovci v Alpách, láká krkonošský Harrachov

"Vypadá to úžasně, to jsou Alpy. Dokonale rovný, široký a zmrzlý kopec, sluníčko," řekl. Podle něj pomáhá, že přes noc stále mrzne. "Vydrží to celé dopoledne," uvedl.

Dodal, že každodenní provoz zřejmě zůstane až do Velikonoc. Pro běžkaře jsou podle Fejkla vhodné už jen vrcholové partie. "Dá se sjet maximálně tak kilometr od Harrachova," odhadl.

Na běžky se dá vyrazit stále do sousedních Jizerských hor, na víkend některé úseky Jizerská o.p.s upraví. "Pojedeme s rolbou ze strany od Jizerky, úprava bude stejná jako před týdnem. Z Bedřichova se už úprava dělat nedá," uvedla ředitelka Jizerské o.p.s Radka Davidová.

Rolba z Jizerky upraví základní okruh Jizerské magistrály ve směru na Smědavu. Kdo chce jít na běžky z Bedřichova, musí počítat s tím, že sníh je na prvních kilometrech hodně špinavý nebo musí lyže přenášet v ruce.