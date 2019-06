CNN láká turisty do kostnice v Kutné Hoře. Nic pro citlivky, varuje zároveň

Mezi kutnohorskými barokními stavbami a středověkými chrámy zanesenými v seznamu světového dědictví UNESCO působí podle CNN sedlecký kostel Všech svatých, kde se kostnice nachází, spíše skromně.

Televize zmiňuje i pověst o tom, že tehdejší opat sedleckého kláštera rozptýlil po místním hřbitově hrst země z Božího hrobu v Jeruzalémě, což vyvolalo mimořádný zájem o to, aby tam lidé mohli být pohřbeni. "Kosti, které jsou nyní v sedlecké kostnici uloženy, byly exhumovány v 15. století, aby se tak vytvořilo místo pro další růst města i pro nové hroby," uvedla CNN.

zdroj: YouTube

Rovněž upozornila na to, že popularita této památky, která stále slouží věřícím a k pohřbívání, je pro místní problematická. "Je třeba pochopit, že je to nadále římskokatolický kostel obklopený fungujícím hřbitovem. Ne každý návštěvník to respektuje," řekla televizi Radka Krejčí z vedení místní farnosti.

Chováním některých turistů je znepokojen například Jiří Šobr, který v Sedlci vyrostl. "Máme rodinný hrob přímo naproti vstupu do kostela Všech svatých," řekl v rozhovoru se CNN.

"Je to místo, kam můžeme zajít a být ve spojení s rodinou, která už není mezi námi. Místo, kde odpočívají ti, kteří zemřeli nejen před dávnou dobou, ale také krátce zesnulí. Jsem rád, že to tu turisté chtějí vidět, ale chtěl bych, aby tohle pochopili," vysvětlil.

K návštěvě doporučuje CNN také bývalý konventní chrám cisterciáckého kláštera v Sedlci, kutnohorský chrám svaté Barbory, místní galerii GASK v někdejší jezuitské koleji a muzea knihtisku a čokolády.