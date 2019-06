ZOO Zlín otevřela novou letní expozici, uvidíte nebezpečné predátory

Prostorný bazén budou aligátoři obývat přes léto, poté se vrátí do vytápěného skleníku v chovatelském zázemí. "Jsme opravdu rádi, že můžeme aligátorům poskytnout venkovní prostor a dostatek slunce. Navíc všichni zřejmě vnímáme, že oteplování je opravdu výrazné. Nyní budou aligátoři venku dva měsíce, za pár let to klidně může být tři, čtyři nebo pět měsíců," uvedl ředitel zahrady Roman Horský.

Zbývají tři aligátoři, třicetiletý samec a dvě další samice, zůstávají v chovatelském zázemí. "U těchto zvířat jsme nedávno pozorovali zřetelné náznaky zájmu samic o samce. Proto jsme je nechali společně, abychom jejich harmonii nenarušili. Odchov aligátorů amerických se v České republice totiž ještě nepodařil," uvedl Horský.

Zlínská zoo chová aligátory americké od roku 2002. Původně obývali terária v suterénu zámku Lešná, nicméně tyto prostory již nesplňovaly chovatelské nároky. Zoo pro ně proto před rokem připravila nové chovné zařízení s prostorným bazénem a písčitou částí.

"Rozlehlý skleník je umístěn v chovatelském zázemí, kde se jim snažíme vytvořit co nejvhodnější podmínky pro rozmnožování. Postupem času jsme však začali zjišťovat, že návštěvníkům, a k našemu překvapení především dětem, aligátoři v areálu zoo chybí. Proto jsme se rozhodli spojit opravu zámecké nádrže s realizací nové letní expozici pro aligátory," doplnil Roman Horský.

Při úpravách celého prostoru zoo dala do země zabudovat šest nádrží o celkovém objemu 60 metrů krychlových. Je do nich svedena dešťová voda ze střechy zámku, kterou zahrada využije pro provoz nádrže pro aligátory a také na zalévání. Náklady na vybudování expozice se pohybovaly kolem 2,5 milionu korun.