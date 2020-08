Češi vyrazili na dovolenou do hor. Hoteliéři v Krkonoších jásají, ochránci přírody už méně

Zájem o Krkonoše začal výrazněji stoupat v červenci a mohl by zmírnit propad v jarních tržbách krkonošských atrakcí a hotelů kvůli pandemii koronaviru.

Ve Špindlerově Mlýně výpadek zahraničních turistů vynahradili Češi, řekl ČTK majitel ubytovacího portálu spindleruv-mlyn.com Martin Jandura. "Od 10. července začal být o Špindlerův Mlýn ze strany české klientely enormní zájem. V top letní sezoně, tedy zhruba od poloviny července do poloviny srpna, byly ubytovací kapacity téměř vyprodané," řekl Jandura.

Propad u německé a polské klientely odhadl ve Špindlerově Mlýně asi o 80 procent, u Nizozemců ještě větší. "Zato tolik Čechů jsme tady ještě neviděli, hodně z nich původně cílilo na Chorvatsko, Tunis, Egypt a Řecko. Zažíváme z hlediska návštěvnosti nadprůměrné léto, za poslední roky jedno z nejúspěšnějších. Ztráty z jara to ale nevyrovná," řekl Jandura.

Letní sezona přinesla v souvislosti s dopady koronakrize některá pozitiva. Podle Jandury někteří hoteliéři začali nabízet pobyty all-inclusive nebo nastavili vstřícnější podmínky při rušení rezervací. "Co se týče cen, tak i přes vyšší výdaje na dezinfekci, zůstaly víceméně na stejné úrovni jako vloni," řekl.

I celková návštěvnost KRNAP o letních prázdninách dohání klidnější jarní měsíce. "Přesná data ještě nemáme, ale podle našeho kvalifikovaného odhadu je návštěvnost určitě vyšší, odhadem o deset až 20 procent. Změnila se ale zásadně struktura návštěvnosti ve prospěch české klientely, klesli zahraniční návštěvníci," řekl ČTK mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný.

Mezi nejvyhledávanější cíle v Krkonoších patří Sněžka, pramen Labe nebo Pančavský a Mumlavský vodopád. Správa KRNAP uvádí průměrnou denní návštěvnost vrcholu Sněžky 5000 lidí, o víkendech, když je pěkně, až dvojnásobek. To byl také důvod proč správa NP přistoupila k rozmístění zabrán, a to nejen na vrcholu Sněžky, ale i v nedalekém Obřím sedle. Ochranná síť odděluje návštěvnický prostor v obou lokalitách od míst, kde nemají turisté co dělat, od poloviny června. Další rozšíření zábran přišlo začátkem srpna.

KRNAP patří mezi turisticky nejzatíženější národní parky v Evropě a jeho návštěvnost roste. Například v roce 2018 park a jeho ochranné pásmo navštívilo 3,78 milionu lidí, kteří tam strávili 11,8 milionu dní.

V Národním parku (NP) Šumava přibylo v létě meziročně turistů. V okolí turistických tras je ale větší nepořádek. Přibylo i porušení zákona o ochraně přírody a krajiny a pokut. NP Šumava zvýšil počet kontrol a více střeží vytipovaná místa. Rekordní zájem, 29.000 lidí, zaznamenal NP v červenci v Návštěvnickém centru Srní, kde je výběh s vlky. Zvýšil se i počet turistů v jinak méně navštěvované jižní části parku. ČTK to řekl mluvčí NP Šumava Jan Dvořák.

Tříprocentní meziroční nárůst evidují za prvních 19 srpnových dní jihočeské státní památky, kam zamířilo 178.764 lidí. Nejvíc jich přibylo na zámcích Hluboká, Třeboň a hradě Rožmberk. ČTK to řekla mluvčí jihočeských památkářů Markéta Slabová.

Červencová návštěvnost infocenter a návštěvnických center NP Šumava byla podobná jako loni, zhruba 130.000 lidí. "Výjimkou je Návštěvnické centrum Srní, kde je výběh s vlky. Tam registrujeme rekordních 29.000 návštěvníků, tedy zhruba tisíc lidí denně. V terénu na sledovaných místech je návštěvnost v průměru vyšší o několik tisíc turistů než za stejný měsíc loni. Nárůst je znatelný prakticky všude," řekl Dvořák. Předpokládá, že vysoká návštěvnost bude i v září a říjnu. Programy, které NP Šumava připravil v červenci, přilákaly přes 3300 lidí.

Národní park Šumava zaznamenal kvůli většímu náporu turistů také více problémů. Podle Dvořáka se potvrzuje, že více návštěvníků znamená větší nepořádek kolem turistických tras.

"Je to velmi smutné už jen z toho pohledu, že lidé si kazí přírodu sami pro sebe. Je i více prohřešků proti zákonu o ochraně přírody a krajiny. Jsou to již klasické věci jako nepovolený vstup do klidových území, vjezd cyklistů mimo cyklotrasy a cyklostezky, vjezd automobilů na účelové komunikace za zákaz vjezdu, špatné parkování," řekl mluvčí.

NP Šumava má území rozdělené na tři strážní obvody. Jsou to Stožecko, Modravsko a Prášilsko. Na Stožecku uložili strážci v červenci pokuty za 80.000 korun. "Je to opravdu velké navýšení, znovu říkám bohužel. Letos jsou lidé víc utrženi ze řetězu," řekl Dvořák.

V NP Šumava pracuje 25 strážců. Letos přijal park jednoho na částečný úvazek, který dohlíží na návštěvníky u Královského hvozdu, u Černého a Čertova jezera, na Jezerní hoře i v Bílé strži. "Víme, že lidé tam porušují zákaz vstupu, loni jsme tam měli velký problém s koupáním v jezerech," uvedl mluvčí.

Národní park si kvůli většímu zájmu turistů stanovil prioritní oblasti, kde se strážci pohybují denně. Jsou to třeba místa u Březníku, Luzenské údolí a úsek k Roklanské chatě. Každý den tam hlídkují dva strážci. Nově dělá NP Šumava i náhodné kontroly večer, v noci a brzy ráno.