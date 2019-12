Hrad Kost vydal nečekané tajemství. Je mnohem starší, než se uvádělo?

"Můžeme říct, že hrad Kost se ve své historii posouvá o dalších 100 let. Tedy do 13. století. Je to pro nás úžasné překvapení," řekl pro iRozhlas.cz kastelán Jan Macháček.

Archeologové jsou ale v závěrech opatrnější. "Je dost pravděpodobné, že to posune stáří hradu až o sto let. Zatím to vyvozujeme ze souvislostí, přímé důkazy teprve budeme získávat," uvedl archeolog jičínského muzea Radek Novák.

Na otázku, kdo hrad Kost skutečně postavil, bude možné odpovědět za několik měsíců.

Rozsáhlá rekonstrukce gotického hradu Kost, jehož součástí archeologický výzkum je, začala letos. Stavební práce zhruba za 100 milionů korun postupně zasáhnou většinu areálu hradu.