Hurá na lyže. Tisíce Čechů vyrazily do hor, počasí bylo ideální

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Skiareály v Česku o víkendu zaplnili lyžaři, podmínky i počasí byly po dlouhé době ideální nebo velmi dobré. Na své si přišli sjezdaři i běžkaři. Kvůli náporu rekreantů mířících za sportem ale v sobotu dopoledne zkolabovala doprava do hlavních krkonošských středisek Pec pod Sněžkou, Špindlerův Mlýn a Janské Lázně. Dnes odpoledne pak provoz některých areálů začal ovlivňovat sílící vítr, který do ČR směřuje od západu a podle meteorologů by v dalších hodinách mohl na horách, zejména na severu země, dosáhnout až síly orkánu.