Jarní prázdniny Češi stráví na lyžích v Bulharsku či u moře v Egyptě

Jarní prázdniny, které dnes začínají dětem z 15 okresů, se Češi podle prodejců pobytů chystají strávit na lyžích v Bulharsku nebo u moře například v Egyptě. Někteří lidé s plánováním týdenního školního volna vyčkávají a doufají v to, že se krizová opatření uvolní. Velmi rychle by se tak vyprodaly tuzemské pobyty v Krkonoších nebo na Šumavě. Vyplývá to z vyjádření prodejců zájezdů.