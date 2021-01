Na chalupách objednávají lidé hlavně víkendové pobyty

Na základě rozhodnutí vlády mohou lidé ode dneška do 14. února cestovat do vlastních rekreačních objektů a pobývat v nich, avšak pouze členové jedné domácnosti. Pokud se však podle ministra průmyslu, obchodu a dopravy Karla Havlíčka (za ANO) jedná o nájemní vztah, tedy někdo si pronajme chalupu na smlouvu, je to i nyní možné, uvedl ve čtvrtek.

Společnost Tourtrend nyní přijímá objednávky především na léto. "Na zimu a jaro, včetně jarních prázdnin, se lidé ptají, ale dost z toho jsou jenom dotazy a sondování. Některé pobyty vyjdou, ale jsou to většinou víkendy nebo prodloužené víkendy, nejsou to zatím týdenní pobyty. To jsou pobyty, které s prázdninami nemají moc společného. Lidé teď děti stejně většinou mají doma, nevědí, co bude. Cestují nejčastěji pátek, sobota, neděle," řekl Meitner.

Očekává, že vzhledem k omezením přijatým v souvislosti se šířením covidu-19, která mimo jiné ztěžují cesty do zahraničí, by mohla být letošní sezona dobrá, podobně jako ta loňská. Už zájem o zimní a jarní pobyty je podle něj o něco větší než v roce 2020. "Nechci to ale zakřiknout, může se to ještě změnit," uvedl Meitner.

Firma Tourtrend dlouhodobě nabízí pobyty na chatách a chalupách v České republice a na Slovensku. Od loňska i v dalších zahraničních zemích, například Itálii, Rakousku nebo Maďarsku. "Načasování ale bylo špatné. Utrpělo tím i Slovensko, které se až do roku 2020 zvedalo, zesiloval zájem. Loni dost upadl, letos to bude myslím podobné. Naopak zájem o pobyty v Česku se tím pádem zvedá, alespoň loni to tak bylo," řekl Meitner.

Kromě pandemie podle něj může ke zvýšenému zájmu o tuzemské pobyty přispívat i nedávná změna internetové prezentace společnosti a nárůst počtu chalup a chat v její nabídce. "Poskytovatelů ubytování nám hodně přibylo loni, protože ztratili zdroje v podobě různých nadnárodních sítí, třeba Airbnb nebo Booking. Tehdy se dlouho nevědělo, jestli lidé budou moci cestovat mimo Česko a v momentě, kdy se to rozhodlo, už všechny pobyty byly zrušené. Zůstali viset ve vzduchoprázdnu, takže nás oslovovali a nárůst byl," doplnil podnikatel.

Vzhledem k epidemické situaci podle něj jednotliví pronajímatelé rekreačních objektů zástupcům firmy přislíbili, že jejich úklid mezi jednotlivými turnusy bude pečlivější. Řada z nich přitom své chaty a chalupy využívá i k vlastním pobytům.