Češi se přes nákazu koronavirem do Itálie chystají

Zjistila ČTK v anketě mezi prodejci zájezdů. V Itálii nemoci COVID-19, kterou koronavirus způsobuje, podlehlo šest lidí, nakažených je 219. Italská vláda kvůli nemoci uzavřela přístup do měst, kde se epidemie šíří nejrychleji.

Cestovní kancelář Exim Tours podle jejího obchodního ředitele a mluvčího Petra Kostky nabízí zimní dovolené v letoviscích mimo zasažené oblasti. "V tuto chvíli nejsou vydána žádná doporučení ani nejsou zavedena žádná omezení," dodal.

Na lyže do Itálie, mimo místa s výskytem koronaviru, se chystají také klienti CK Alexandria, uvedl marketingový ředitel CK Petr Šatný.

"Zatím nemáme informace od našich partnerských cestovních kanceláří, že by docházelo k rušení plánovaných horských pobytů ani jiných, například poznávacích zájezdů v Itálii. Stejně tak jsme nezaznamenali ani zájem o zrušení pobytů ze strany našich zákazníků," sdělil ČTK obchodní ředitel portálu dovolena.cz Petr Komárek. Češi podle něj v severní Itálii nejvíce v tomto období navštěvují Trentino, kde výskyt nemoci zaznamenán nebyl. "Menší část zákazníků míří do horských oblastí Lombardie v okolí Bormia. Ačkoliv právě v Lombardii byl zaznamenán v posledních dnech výskyt nemoci, jedná se o lokality v jižní části regionu a úřady a bezpečnostní složky již podnikly příslušné kroky, které mají zamezit dalšímu šíření nemoci," uvedl.

Cestovní agentura Invia nemá podle její mluvčí Andrey Řezníčkové v Lombardii žádné klienty. Lyžují podle ní v jiných částech Itálie, kde zatím nebyla zavedena mimořádná opatření. Někteří klienti však v tomto období své zájezdy stornovali, řekla. Invia také do odvolání stáhla z nabídky zájezdy do Benátek a Milána.

Čedok má naplánovaný odjezd na poznávací zájezdy do celé Itálie, stejně jako víkendy v Miláně na konec dubna. Termíny nemění ani neruší. "Nyní létáme pouze víkendy do Říma a to bez omezení," uvedla mluvčí CK Eva Němečková.

"Co se letních pobytů do Itálie týká klienti se informují na různé možnosti do budoucna. Zájezdy neruší. I my radíme zatím vyčkat a nepanikařit," uvedla dále Řezníčková. Podle Komárka prodeje na letošní léto v posledních třech týdnech zpomalily.

Itálie u českých turistů patří k dlouhodobě nejoblíbenějším destinacím. Předloni byla po Chorvatsku a Slovensku třetí nejnavštěvovanější zahraniční zemí. Déle než čtyři dny v ní strávilo 607.000 Čechů. Letní sezona v Itálii začíná na přelomu květnu a června.

Koronavirus se v pěti regionech na severu Itálie začal šířit na konci minulého týdne. V Lombardii je 167 potvrzených případů, v Benátsku je 27 nakažených a v regionu Emilia Romagna 18. Méně než deset potvrzených případů je pak v dalších severních regionech Piemont a Trident-Horní Adiže. Jeden případ nahlásila také oblast Lazio, kde se nachází hlavní město Řím, a kde se již dva lidé úspěšně uzdravili.