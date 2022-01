Češi stráví jarní prázdniny v zahraničí. Vítězí hory a exotika

Důvodem jsou opatření v alpských státech. Někteří lidé si jarní prázdniny, které jsou letos v termínu od 7. února do 20. března, naplánovali v maďarských lázních. Vyplývá to z ankety ČTK mezi CK a agenturami.

Cestovní agentura Invia u zájezdů na jarní prázdniny sleduje meziroční nárůst prodejů zájezdů o 50 procent. "Před pandemií se zájem klientů v podstatě dělil na dvě poloviny. Jedna cestovala za teplem, hlavně do Egypta, a druhá na lyže, přičemž většina klientů volila Rakousko nebo Itálii," řekla ČTK mluvčí agentury Andrea Řezníčková. Letos ale převažují pobyty na plážích. Nejvíce lidí, konkrétně 21 procent, se chystá do Egypta. Do Spojených arabských emirátů (SAE) vyjede 15 procent cestovatelů a u této destinace Invia sleduje nárůst o 70 procent ve srovnání s loňskem.

"Zájem o hory je, ale nedosahuje čísel před pandemií. Lyžovat naši klienti chtějí opět v Itálii, Rakousku a nárůst letos evidujeme v Krkonoších," řekla dále Řezníčková. Doplnila, že tři procenta lidí se chystají do Maďarska.

CK Nev-Dama a Fischer evidují v posledních týdnech výrazný růst prodejů pobytů na horách i v exotických zemích. Většina lidí se vydá na hory, nejčastěji do Itálie a Rakouska. "V uplynulém týdnu jsme zaznamenali pozitivní reakce na to, že se na třetí posilovací dávku očkování mohou přihlásit i děti mezi 12 a 18 lety. Tato možnost je důležitá pro případ, že Itálie a Rakousko zkrátí platnost očkovacího certifikátu na šest měsíců. Je to zřejmé i z křivky prodejů, která po oznámení roste, protože řada lidí na vyřešení této situace čekala," uvedl mluvčí CK Jan Bezděk. Rostoucí trend je podle něj patrný i u dovolených v teple, například v SAE nebo Ománu, kam CK musela přidat další letadlo. Lidé podle Bezděka poptávají ale i Dominikánskou republiku, Zanzibar nebo Mauricius.

"Prodej zimních zájezdů do Rakouska, České republiky a na Slovensko se vzhledem k přijatým opatřením jednotlivých států výrazně zpomalil. Rakousko i Slovensko se nyní plní hlavně domácími hosty, nicméně velmi pozvolně, nabídka je oproti minulým letům stále široká," řekla výkonná ředitelka CK Travel Family Blanka Hrubá. I české hotely hlásí zatím plnou obsazenost výjimečně, ve většině středisek nebude podle ní problém zajistit si ubytování na poslední chvíli.

Prodeje pobytů na portálu Slevomat se vrátily na předkrizovou úroveň, uvedl ředitel společnosti Ladislav Veselý. Lidé tu na jarní prázdniny pořizují hlavně dovolené na horách v ČR, kam se kvůli restrikcím loni nedostali. Nejžádanější jsou Krkonoše, Šumava, Jeseníky a Krušné hory.