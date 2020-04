Cestovky budou za zrušené zájezdy vydávat poukazy. Hotovost dostanou klienti za rok

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Tuzemské cestovní kanceláře (CK) budou moci odložit vrácení peněz za zrušené zájezdy kvůli koronaviru s plánovaným odjezdem od 20. února do 31. srpna. Místo nich budou klientům vydávat poukazy na rovnocenné cesty. Na odložení platby by měla do 31. srpna příštího roku platit tzv. ochranná doba.