Cestovky letos prodlužují nejvyšší slevy first minute nabídek

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Cestovní kanceláře (CK) letos vzhledem k pandemii koronaviru prodlužují podle mluvčí cestovní agentury Invia Andrey Řezníčkové nejvyšší slevy tzv. first minute nabídek do konce února. Dříve podle ní bývalo pravidlem, že zájezdy na léto za nejvýhodnější ceny CK nabízely do konce ledna, řekla dnes ČTK. CK si předprodeje letních dovolených chválí. Nárůstu zájmu podle nich pomohla i úprava smluvních podmínek, aby lidé měli jistotu, že včasným nákupem nic neriskují. Uvedli to zástupci CK.