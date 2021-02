Některé cestovky věří v lyžování v Itálii, jiné sezonu odpískaly

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Některé cestovní kanceláře a agentury ještě věří, že budou tuto zimu moci své klienty vypravit na lyžařský zájezd do Itálie. S lidmi, kteří měli do italské Lombardie odjet tento týden, řeší posunutí termínu či vrácení peněz. Jiní prodejci pobytů už považují letošní sezonu za zmařenou. Vyplývá z ankety ČTK. Lyžařská střediska v některých oblastech Itálie měla tento týden zahájit provoz. Tamní vláda ale na poslední chvíli rozhodla, že otevření neumožní, zákaz provozu prodloužila do 5. března.