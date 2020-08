Povinnost testů do Řecka snížila prodeje,zájem ale nezastavila

Díky dnešnímu oznámení premiéra Andreje Babiše (ANO) o vyjednání zrušení testů na covid-19 pro české turisty cestovní kanceláře (CK) očekávají opětovný růst prodejů. Vyplývá to z ankety ČTK mezi CK.

CK Blue Style podle své mluvčí Jany Ondrejechové v souvislosti s opatřením řecké vlády zaznamenala pokles prodejů do Řecka zhruba o polovinu. Je podle ní zřejmé, že lidé vyčkávali, jak se bude situace vyvíjet. Cestovní agentura Invia eviduje nárůst prodejů do Řecka s odletem do neděle. Od pondělí měla totiž začít povinnost prokazovat se negativními testy na koronavirus. "Na další termíny se prodej pozastavil a v kurzu začíná být o to více Tunisko. Díky zrušení avizovaného nařízení řecké vlády by prodeje zájezdů do Řecka mohly znovu začít stoupat. Řecko je už několik let naší nejprodávanější letní destinací. Letos do něj odjíždí 35 procent našich klientů," řekla mluvčí Invie Andrea Řezníčková.

K nejoblíbenějším destinacím patří Řecko i u klientů CK Fischer. "Ani poslední dny na tom nic nezměnily," řekl mluvčí CK Jan Bezděk. Podle marketingového ředitele CK Alexandria Petra Šatného rozhodnutí řecké strany o zavedení povinnosti testů prodeje zhruba na den zastavily. "Každá nejistota prodeje zpomalí. CK Alexandria zareagovala rychle a jako jedna z prvních cestovek přislíbila, že zákazníkům testy uhradí. To naše zákazníky částečně uklidnilo, ale vědomí, že může dojít k takto rychlým a neočekávaným změnám, pro ně není příjemné ani nadále, byť ta poslední změna, která povinnost testů opět ruší, bude pozitivní," uvedl.

Pokles poptávky po rozhodnutí Řecka zaznamenal i CK Travel Family. "Je však vidět, že Češi opravdu chtějí na dovolenou k moři vycestovat, a to i přes restrikce v podobě covidových testů," řekl jednatel CK Ivan Lackovič. Většina kapacit Travel Family v řeckých destinacích je podle Lackoviče z 90 procent vyprodaná. Některé termíny jsou podle něj obsazené zcela.

Řecko na začátku týdne oznámilo, že kvůli růstu počtu nakažených koronavirem, se budou muset občané ČR a dalších vybraných zemí od pondělí 17. srpna prokazovat negativním testem na covid-19, který nesmí být starší než 72 hodin. Podle premiéra Babiše Řecko své nařízení přehodnotilo. "Premiér uznal naše argumenty a psal mi, že to (zrušení restrikce) ohlásí dnes. Takže nic nebude od pondělí potřeba," řekl dnes ČTK Babiš.