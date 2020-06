Selfie jsou s námi přes 100 let. Experti poradili triky, jak ho vyfotit správně

Zakladatel cestovní kanceláře The Flash Pack Lee Thompson se stal internetovou senzací, když se jako první člověk v historii vyfotil na vrcholu sochy Krista Spasitele nad brazilským městem Rio de Janeiro. Jeho selfie mělo přes milión sdílení napříč Twitterem, Facebookem i Instagramem a nyní se rozhodl, že se o své know-how podělí se širokou veřejností.

Jako první Thompson dává důraz na bezpečnost. „Měl jsem povolení na sochu vylézt, takže ani nepřemýšlejte o tom, jak se plazit po ruském mrakodrapu,“ uvedl Thompson pro CNN a dodává, že kaskadérské kousky jsou často nezákonné a hlavně neoriginální. „Musíte myslet kreativně a přijít s něčím novým,“ poznamenal Thompson, který konstatoval, že nejlepší selfie jsou často spontánní.

Úhel, druhý styčný bod, jak vyfotit epické selfie. „Chcete, aby svět viděl vaše dvě brady a kruhy pod očima? Určitě ne,“ pronesl Thomson a poznamenal, že je důležité si pamatovat, že jste hvězdou záběru a nikdo nevypadá dobře, když je focený ze spodu. Radí natáhnout ruku co nejdále směrem nahoru, protože z tohoto úhlu nebudete muset pravděpodobně zatahovat ani břicho.

Podle Thomsona je spontánnost klíčová, proto radí pořídit více snímků najednou „Čím více fotografií pořídíte, tím pravděpodobněji to bude jedna z nich,“ tvrdí selfie master a dodává, že když pořizoval snímek na vrcholu sochy, pořídil až 100 snímků a pouze jeden byl dokonalý.

Důležitost je kladena i na správné vybavení. „Udělal jsem svůj obrázek pomocí GoPro a jsem přesvědčen, že je to nejlepší selfie fotoaparát,“ říká Thompson a dodává, že důvod je jednoduchý. Díky rybímu oku se dostane většina všeho v pozadí do snímku, ale varuje před focením příliš zblízka, protože „skončíte s obří hlavou“. Pokud nejste zastáncem GoPro, Thompson radí použít Samsung NX Mini, který má 9mm objektiv a 180 stupňovou otočnou obrazovku.

Základní pravidlo dobrého selfie je osvětlení. „Ujistěte se, že světlo je před vámi nebo na straně,“ uvádí Thompson, protože jinak byste získali fotografii vlastní siluety. Thomson uvádí příklad na svém epickém selfie, kde se musel dívat směrem do slunce, takže na většině snímků měl zavřené oči, a to je další důvod, proč by mělo být fotografií pořízeno více. Klíčovým faktorem je podle Thompsona i atmosféra. „Vytvoření pocitu závratě, klaustrofobie nebo zázraku vyvolá reakci a vždy zanechá trvalý dojem,“ radí a zároveň doplňuje, že ne vždycky dramatické pozadí je vhodně. Uvádí příklad na selfies pořízených v Osvětimi.

Na závěr Thompson odkrývá tajemství jeho epického selfie. „Obrázek byl mnohem děsivější, než to ve skutečnosti bylo,“ vysvětluje a dodává, že hlava byla velká a bezpečná, ale jeho selfie působilo, jako kdyby balancoval na hraně. „Ve skutečnosti jsem byl v pořádku,“ přiznal se Thompson.