Davy, zácpy... Národní parky v Kanadě nezvládají nápor turistů

— Autor: ČTK

Čím dál tím větší počet návštěvníků každý rok míří do kanadských národních parků. Ochránci přírody se ale obávají, že láska k majestátním scenériím - a s ní související pěší provoz - příliš zatěžují choulostivé ekosystémy a ničí zážitky z návštěvy. Napsal to list The Guardian.