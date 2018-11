Hurá na lyže. Sněhová nadílka v jižních Alpách otevřela skiareály dříve

— Autor: ČTK

Zatímco většina Evropy se těší babímu létu, do některých částí Alp přišla zima v letošním bláznivém počasí nečekaně brzy. Díky dvěma obřím sněhovým vánicím se některá lyžařská střediska otevřela měsíc před plánovaným termínem. Lyžařům se tak rozšířila nabídka: kromě ledovců a vysoko položených areálů mohou zajet třeba do švýcarského Verbieru, italského Suldenu, ale také do portugalského areálu Serra da Estrela.