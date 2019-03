Kde zažít atmosféru seriálu Hra o trůny? Davy fanoušků míří do středomořského Dubrovníku

Město je dlouhodobě cílem masového turistického ruchu. Největším lákadlem je staré město Dubrovníku, ukryté za středověkými hradbami. Dlouhá staletí takovéto hradby mělo každé bohatší město, nicméně s příchodem moderní techniky se stal tento obraný prvek zbytečný, tak skoro všechna města hradby zbourala. V Dubrovníku si hradby nechali a dnes se jeho obyvatelé můžou těšit ze značných finančních prostředků z turistického ruchu. Ale nejsou to samotné hradby, i když procházka po dubrovnickém „Zidine“ je největší turistickou atrakcí. Uvnitř opevnění se totiž skrývá moderní dobou nepoznamenané město.

Za hradbami se zastavil čas

Všechny domy v Dubrovníku vypadají jako za dob poslední velké výstavby města po zemětřesení v 17. století. Žádné prosklené věže nebo neony tam starobylou atmosféru nenarušují. Dokonce na hlavní promenádě města musí mít lidé natřeny okenice stejným odstínem zelené daným historickou tradicí. Není se čemu divit, že Dubrovník láká zástupy obdivovatelů. Přestože řada lidí ve městě pronajímá apartmány turistům, zdaleka se nejedná o opuštěné město. Zatímco obyvatelé Českého Krumlova v historickém centru město už dávno nebydlí, v Dubrovníku lidé dál žijí. Na turisty si neztěžují, jelikož dobře vědí, jak dobře je návštěvníci živí.

Seriálová detektivka pro turisty

Zájem o město ještě znatelně stoupl s oblibou seriálu Hra o trůny. Dubrovník si tak návštěvníci můžou prohlížet ve dvou liniích. Řada míst totiž má svou reálnou, velmi zajímavou historii a k tomu ještě navíc fiktivní historii místa ze seriálu natočeného podle knih spisovatele Georga R. R. Martina. Stejně tak je možné si město projít s klasickým průvodcem, anebo využit tzv. Game of Thrones Tour s odborníkem na seriál. Seriálové prohlídky města jsou v Dubrovníku velmi populární, ovšem nejedná se zrovna o levnou záležitost. Cena za jednu osobu vyjde na 60 dolarů. Nicméně pokud pro návštěvníka seriálová prohlídka města není priorita, může si informace o natáčecích lokalitách dohledat na internetu. Navíc během prohlídek těchto lokací narazí na několik průvodců, tak si může nenápadně část zajímavostí vyslechnout. Navíc vyhledávání lokací je pro návštěvníka docela vtipnou detektivkou, která prohlídku města příjemně okoření.

Historie na dosah

Rozhodně by se nemělo ani zapomínat na bohaté dějiny města. Kořeny historické tradice města sahají až do dob starověkého Římy, dlouhá staletí pak Dubrovník fungoval jako nezávislá republika Ragusa, až do doby, kdy ji Napoleon zahrnul do nově vznikajícího dalmatského státu. Samotná návštěva Dubrovnických uliček na vás dýchne atmosférou barokní architektury. Obzvláště se vyplatí prošmejdit město ve večerních hodinách, kdy prořídnou zástupy návštěvníků. Zahlcenost města turismem je totiž skutečně extrémní. Pro zájemce o historii Dubrovníku, ať už reálnou nebo fiktivní, se tak doporučuje navštívit Dubrovník mimo letní měsíce. Zástupům a frontám se ani tak nedá zcela spolehlivě vyhnout, ale v záři je na jihu Dalmácie stále teplé počasí a není ani zcela nereálné sehnat místo k sezení v některé z restaurací, což je na vrcholu sezóny velký problém.