Šikmá věž v Pise se trochu narovnala. Inženýři jí z věku ubrali 200 let

"Věž v Pise je stabilní a její naklonění se nepatrně snížilo," oznámil tým odborníků, který dohlíží na průběh restauračních prací a pozdně románskou zvonici (kampanilu) 17 let monitoruje.

Profesor inženýrství na univerzitě v Pise Nunziante Squeglia, kterého citují italská média, uvedl, že odklon věže vysoké 54,4 metru od svislé osy se snížil o čtyři centimetry. Odklon je nyní o půl stupně menší než na přelomu tisíciletí. "Je to jako bychom jí z věku ubrali dvě století," konstatoval další z odborníků týmu, profesor Salvatore Settis.

Stavba mramorové zvonice začala v roce 1173. Kvůli jílovitému podloží se značně nakláněla už v době, kdy bylo dokončeno třetí poschodí a trvalo téměř století, než se ve stavbě pokračovalo.

V té době získala i další "vadu na kráse": tehdejší stavitelé se ve snaze eliminovat vliv vratkých základů rozhodli nejvyšší poschodí podložit. Věž se tím měla "dorovnat", ale to se nepodařilo - zvonice už nebyla jen nakloněná, ale i prohnutá. Až ve 14. století mohli dělníci na vrcholek usadit nejtěžší ze všech sedmi zvonů, který vážil tři a půl tuny. Věž byla nakonec dokončena kolem roku 1350 (s náklonem 2,1 metru).

Zvonice se ale nakláněla dál a na počátku 90. let minulého století se od svislé osy odchylovala o více než pět stupňů, tedy o 4,5 metru. V té době odborníci prosadili její uzavření.

