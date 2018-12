Betlém před Vánoci praská ve švech, turisté se jen hrnou

Novinky MPSV: Co se mění v roce 2019?

Spokojenost panuje i mezi obchodníky, z nichž mnozí přiznávají, že na jejich zisku má podíl také letošní 70. výročí vzniku Izraele.

Na betlémském náměstí Jesliček se tyčí šestnáctimetrový vánoční strom, kolem nějž postupuje fronta k úzkému vstupu do baziliky Narození Páně. V jejích útrobách je místo, kde se podle křesťanů Ježíš narodil.

zdroj: YouTube

"Takové množství turistů do Palestiny ještě nepřijelo. Ve městě jako Betlém turisté ovlivňují ekonomickou situaci," řekla palestinská ministryně pro cestovní ruch Rula Maajahová.

Podle odhadů budou betlémské hotely do konce prosince obsazeny z 95 procent. "Pro vánoční období jsme plní," sdělil manažer jednoho z nich Visám Salsa. Jeho podnik Walled Off navržený britským umělcem Banksym je v blízkosti betonové bariéry, již Izraelci postavili po obvodu Západního břehu Jordánu a která v případě Betléma město odřízla od Jeruzaléma. Pro Izraelce jde o opatření, které Izrael chrání před atentátníky, Palestinci jsou toho názoru, že zeď je postavená kolem židovského území, které by mělo jednou patřit k jejich státu.

V Betlémě je letos víc Američanů než bývalo zvykem. Pro mnohé je Betlém jednou ze zastávek na cestě po Izraeli a tamních památkách. "Vždy jsem chtěla navštívit Izrael. Vidět Betlém a všechna místa, jimiž chodil Ježíš, je úžasné," řekla agentuře Reuters šestatřicetiletá Robyn Jacksonová z Arizony.

Mnozí Američané souhlasí s tím, že je k cestě povzbudilo jednak výročí vzniku Izraele, jednak letošní přestěhování amerického velvyslanectví do Jeruzaléma. "Dříve měli lidé obavy sem jezdit. Ale panuje určité vzrušení, takže bude více turistů," řekl pastor Keith Jiles z Atlanty.