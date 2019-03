Nejen hadi vás mohou připravit o život. Jedovatí jsou i měkkýši a medúzy

Na běžné dovolené v Chorvatsku, ve Španělsku, či Řecku narazíte pouze na malé a na první pohled bezvýznamné mušle. Chcete-li si přivézt domů nějakou lasturu, která se bude dobře vyjímat v obývacím pokoji, většinou musíte zajít do obchodu, a koupit si jí. Pokud se vám ale podaří našetřit peníze a vyrazit za exotikou do Tichomoří, nebo na pobřeží Indického oceánu, vašemu zraku jistě neuniknou na první pohled krásné, ale zrádné ulity takzvaných homolic mapových. Okamžitě vás napadne, že si přivezete domů, což se vám nejen nepovede, ale zároveň vás to bude stát i život. Smrt přijde velmi rychle.

Ulity homolic mapových, jak už z jejich jména vyplývá, hrají všemi barvami. I z tohoto důvodu patří mezi vyhledávané. Někdy mohou dokonce působit, jako by byly z porcelánu. Nicméně, jak už bylo řečeno, pod zdánlivou krásou se skrývá jedno velké nebezpečí. Ne všichni totiž vědí, že homolice mapové jsou dravými měkkýši, které své kořisti loví za pomocí duté jedovaté harpuny, jíž vystřelují téměř na všechno, co se dostane do jejich bezprostřední blízkosti. Otrávenou kořist pak homolice doslova vcucne do své lastury. Jed je natolik silný, že dokáže během krátké chvilky usmrtit dokonce i samotného člověka.

V případě intoxikace přichází smrt většinou velmi rychle v závislosti na dávce jedu. Jedna kapka by zabila 20 lidí. Příčinou úmrtí je obrna dýchacích svalů, která způsobí udušení. Pokud vás homolice bodne, je potřeba vždy urychleně vyhledat lékařskou pomoc. Ta spočívá v podávání analgetik, které tlumí příznaky otravy, mezi něž patří zarudnutí postiženého místa, bolest a zvýšená tělesná teplota, a posléze napojení na dýchací přístroj, dojde-li k zástavě dechu.

Kde všude můžete narazit na homolice?

Samotná homolice mapová je pouze pouze jedním z plžů z čeledi homolicovitých, mezi něž patří další druhy. Všechny jsou jedovaté, ale u některých může mít intoxikace smrtící účinky. Narazit na ně můžete zejména ve vodách Indického oceánu. Stačí tedy, aby se vydali například na Filipíny, Zanzibar, nebo Srí Lanku. Zde si ulitu homolic budete moci zakoupit v místních suvenýrech, ale za velmi vysokou cenu, neboť jejich odchyt je kvůli jedovatosti velmi obtížný. Vzhledem k důsledkům, které pro vás může mít pokus ulovit si homolici na vlastní pěst, se ale doporučuje raději sáhnout hlouběji do peněženky.

Homolice samozřejmě nejsou jedinými mořskými tvory, kteří jsou nebezpeční. Paradoxně i oni jsou schopní člověka na první pohled zlákat svojí krásou. Jedná se například o jedovatou medúzu čtyřhranku smrtelnou, která si vysloužila nechvalnou přezdívku "mořská vosa". Její požahání způsobuje ochrnutí, zástavu dechu a následné úmrtí. Kromě čtyřhranky se ještě také můžete setkat s měchýřovkou portugalskou, která obývá dokonce i Středomoří. Takže myslet si, že do styku s jedovatými zvířaty můžete přijít pouze v exotických destinacích, a že se vám na francouzské riviéře vyhnout, je velmi naivní. Ostatně i samotné popálení od "běžných" medúz není vůbec příjemné a pro slabší jedince může mít taktéž dalekosáhlé následky. Zabít vás může dokonce i útok žraloka, k němuž došlo nedávno v Egyptě.