Kam za nejkrásnější zimní krajinou? Vydejte se do Laponska

Zimní ráj



Laponsko je rozlehlé území rozprostírající se přes Norsko, Švédsko, Finsko a Rusko. Jedná se především o nesmírně kulturně bohaté území obývané Sámi, kde máte jedinečnou možnost zažít zcela odlišné zážitky, a to nejen co se týká neposkvrněné přírody.

Nejlepší dobou pro návštěvu Laponska je jednoznačně březen či duben. V době, kdy u nás zima končí, jsou v Laponsku přívětivé teploty lehce pod nulou a dny jsou delší. Život, a tedy i dovolená na severu, je o něco dražší, letenky lze ale sehnat v akci velmi levně. A kam se vydat? Nejlepším výchozím bodem je buď švédské město Kiruna, nebo finské Rovaniemi. V obou zemích se bez problému ve městě domluvíte anglicky a nakoupíte, co potřebujete, záleží tedy jen na vašich preferencích. Co je ale jisté, je to, že ať už vyrazíte do kteréhokoli z měst, to druhé na sebe nenechá dlouho čekat.

Psí spřežení nebo běžky?



V obou městech se můžete ubytovat a města samotná stojí za to si prohlédnout. Cíl, za kterým sem ale jedete, leží přeci jen o trochu dál. Volnou přírodu si tu můžete užít na všechny způsoby: udělejte si výlet na běžkách v absolutním tichu, naučte se řídit psí spřežení nebo se projeďte na saních tažených soby. Pokud se dostanete trochu dál od civilizace, nezapomeňte se dívat vzhůru, to nejkrásnější, co můžete spatřit, je totiž polární záře.

Tip: V Rovaniemi navštivte muzeum Arktikum, které v rámci interaktivní expozice představuje celou oblast.

Jak se na výlet připravit



Do Laponska si především nezapomeňte vzít teplé, ale zároveň funkční oblečení. Zima zde je pocitově jiná a je třeba si na ni zvyknout. Pozornost věnujte hlavně kvalitní nepromokavé obuvi, termoprádlu a rukavicím. Připravte se také na to, že severské národy jsou o něco tišší, a respektujte jejich povahu. Představte si jejich pocity asi jako ty své, když se v Česku setkáte s partičkou halasných Italů či Španělů.

Seveřané si velmi váží své přírody a milují výlety. Mají proto také rozsáhlou síť útulen a chat, kam se může kdokoli schovat a přespat. Mnohé z nich fungují tak, že mají instrukce vyvěšené uvnitř a pořádek i placení je pouze na svědomí návštěvníka. Respektujte tento systém, návod si vždy přečtěte nebo se zeptejte jiných turistů, kteří jsou v chatě, co je potřeba udělat.

