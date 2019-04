Plovoucí trh s květinami v Amsterdamu skomírá, zničily ho davy turistů

"Už jsem měl dost turistů, kteří mi zničili živnost," řekl Michael Saarloos, jehož rodina začala květiny na trhu Bloemenmarkt prodávat v roce 1943. "Když sem přijdou ve skupině, nejsem schopen obsluhovat své zákazníky," dodal.

Květiny se na tomto plovoucím trhu prodávaly od roku 1862. Nyní ale prodejci v tamních stáncích nabízejí dřeváky, magnetické obrázky, mladé rostlinky konopí nebo dřevěné a umělohmotné tulipány.

zdroj: YouTube

Saarloos stánek koupil před dvaceti lety od svého tchána. Vzpomíná, že dříve si lidé k němu zjara chodili pro rostliny do zahrádek nebo na balkon, ale zhruba v posledních deseti letech prý tráví čas tím, že upozorňuje turisty na to, co napsal na cedule: "Nefotografujte!". Nyní se stěhuje na jiné, o 750 metrů vzdálené místo.

The Guardian připomíná, že Amsterodam, který má 850.000 obyvatel, se podobně jako další evropská města snaží najít způsob, jak se vypořádat s davy turistů v centru. Odhaduje se, že letos do něj zavítá 18,5 milionu návštěvníků a v roce 2025 až 23 milionů.

Úřady omezily koncentraci obchodů se zbožím a potravinami výhradně pro turisty. Lidem, kteří se chovají neslušně a například močí do kanálů, ruší klid nebo odhazují odpadky, hrozí pokuty.