Senioři podceňují rizika cestování do zahraničí, uvedl odborník

— Autor: ČTK / EuroZprávy.cz

Senioři někdy podceňují rizika při cestování do zahraničí. Myslí si, že v hotelu v exotické zemi, na výletní plavbě nebo při zájezdu s cestovní kanceláří jim rizika nehrozí. Novinářům to dnes řekl vedoucí Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví Lékařské fakulty Ostravské univerzity Rastislav Maďar. Počet Čechů, kteří vycestují do zahraničí, se každoročně zvyšuje. Je mezi nimi i více seniorů.