Zájem o cestování u Čechů dál roste, do ciziny vyjelo mnohem více lidí

— Autor: ČTK / EuroZprávy.cz

I když enormní zájem o cestování, který začal v polovině srpna 2016, pomalu opadá, vycestovalo do ciziny loni meziročně o 9,1 procenta více lidí. Celkem jich bylo 7,4 milionu. Po letech se výrazně, na 46 procent, zvýšil podíl Čechů, kteří jezdí do zahraničí s cestovní kanceláří. Vyplývá to ze statistik ERV Evropské pojišťovny, která je lídrem trhu cestovního pojištění. Údaje dnes prezentovala na tiskové konferenci.