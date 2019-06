Exotika se vším všudy. Zanzibar vás okouzlí průzračným mořem a nekonečnými plážemi

Tropické souostroví Zanzibar na první pohled zaujme úchvatným pobřežím s bělostnými plážemi, okouzlující vůní tropických květů a útulnými bungalovy s výhledem na moře, které poskytují romantické ubytování zahraničním turistům. A kde vlastně tento malý ráje na zemi naleznete?

Zanzibar se rozprostírá u východního pobřeží Afriky. Konkrétně necelých čtyřicet kilometrů východně od Tanzanie, jejíž je součástí. Souostroví leží v tropickém pásmu, díky čemuž je dovolená na Zanzibaru pravým exotickým zážitkem. Výhodou jsou stabilní teploty, které v průměru dosahují 30 °C. Díky tomu je Zanzibar celoročně vyhledávanou exotickou destinací. Pouze od dubna do konce května převládá v destinaci období dešťů, které snižuje průměrnou teplotu a nepřeje koupání ani opalování. Nejlepší období pro dovolenou na Zanzibaru je od ledna do března a poté od června do října.

Zanzibar nabízí potápění, turistiku i historické památky

Každá návštěva exotické destinace přináší velké množství netradičních zážitků. Pobřeží Zanzibaru lemují korálové útesy, které poskytují ideální podmínky k šnorchlování, potápění a pozorování exotického podmořského života. K jedinečným zážitkům patří také plavání s delfíny.

Pokud si budete chtít od vodních radovánek odpočinout, pak Zanzibar nabízí místa pro nenáročnou pěší turistiku. K té je vhodný národní park Jozani – Chwaka Bay či historická část města Stone Town, jenž je zapsaná na světovém seznamu kulturního dědictví UNESCO. Objevování přírodních i historických krás ostrova zpestří exkurze na lokálních farmách, které se zabývají pěstováním a zpracováním exotického ovoce a koření. Zanzibar je totiž světovým vývozcem vanilky, skořice, muškátového oříšku a pepře.

To ale není zdaleka vše. Tropické souostroví je vyhlášené rybím trhem, rodným domem Freddieho Mercuryho či vojenskou pevností Old Fort. Více tipů a praktických rad naleznete na cestovatelském portále cKlub.cz.

Bezpečný ostrov, který vyžaduje respektování kulturních odlišností

Z pohledu bezpečnosti je Zanzibar pro turisty i obyvatele bezpečným ostrovem. Na ostrově převládá Islám, proto by ženy mimo turistické resorty měly dbát na přiměřené zahalení. Zdrženlivost platí také pro konzumaci alkoholu, která je na veřejnosti zakázána. Podrobnější informace o místních zvyklostech, měně a kultuře poskytne online průvodce pro Zanzibar.

Kromě toho je Zanzibar vyhledávanou destinací evropských turistů, kteří na exotickém ostrově tráví letní i zimní dovolenou. Ostatně to potvrzují i pestré nabídky zájezdů. Poznejte neskrývanou exotiku u pobřeží Afriky a objevte fascinující Tanzanii a Zanzibar.