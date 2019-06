Letní sezóna je tu! Na co si dávat pozor při sjednávání cestovního pojištění?

Podle Dušana Šídla, pojistného analytika Broker Trust, za rok vycestuje mimo území ČR až šest milionů českých občanů. Z nich si drtivá většina, konkrétně čtyři pětiny, sjedná nějakou formu cestovního pojištění. To svědčí o tom, že si Češi připouštějí rizika, která jim pobyt v cizině přináší. Ročně je ze strany pojišťoven likvidováno necelých 100 tisíc pojistných událostí, které z velké části představují proplácení účtů za zdravotnickou péči. Díky moderním technologiím už ani nemusíme chodit na pobočku. Když zapomeneme, můžeme si na letišti otevřít notebook, a pojistit se přes internet.

To všechno zní hezky, ale je třeba si uvědomit určitá úskalí. Například pokud se nám nechce kvůli cestovnímu pojištění tvrdnout v kanceláři s poradcem, který nám bude ještě navíc vnucovat další a další produkty, musíme si pečlivě nastudovat pojistnou smlouvu, respektive veškerá její ustanovení. Řeč je momentálně o rozsahu pokrytí nákladů, spoluúčasti a dalších limitů, jimiž můžeme být zaskočeni. Taktéž není dobré škudlit každou stokorunu. Rozdíly v limitech proplácení se totiž pohybují v řádech milionů.

Nemoci před uzavřením smlouvy!

Past, do které se většina pojištěnců chytá, jsou onemocnění, která měli ještě před uzavřením smlouvy. A mnohdy se jedná o zcela běžná a banální onemocnění, jimž nevěnujeme příliš velkou pozornost. Kromě cukrovky, roztroušené sklerózy, anebo epilepsie se může jednat i o různé formy alergií, celiakii, hemeroidy, žaludeční vředy apod. Stačí jenom, aby turista alergik dostal v hotelové restauraci záchvat kvůli nedbalosti kuchaře, a pojišťovna mu odmítne proplatit léčebné výlohy.

Většina pojišťoven sice výjimky pro nemocné před uzavřením smlouvy neuplatňuje, ale i tak je dobré mít se obzvlášť na pozoru, a v případě že jste se v poslední době léčili s nějakou vážnější nemocí s ní svůj stav konzultovat. To se týká i žen, které cestují ve vyšším stádiu těhotenství, kdy hrozí porod v zahraničí. Ty by se dokonce měly se svým gynekologem poradit, zda je pro ně vůbec vhodné cestovat, zejména využijí-li letecké dopravy. Porod za asistence letušek dnes už není ničím výjimečným.

Pozor na alkohol! V cizině se chovejte slušně!

Další věcí, na kterou si musíte dávat pozor, jsou i ustanovení týkající se nezbytné lékařské péče. Pokud pojišťovna vyhodnotí, že lékařské ošetření v zahraničí nebylo nutné, a že pojištěnec mohl klidně počkat na návrat domů, nic neproplácejí. Cestovní pojištění nicméně nepokrývá pouze účty za lékaře, nýbrž i za právníky, či za způsobenou škodu. I na to by si měli turisté dávat pozor. Týká se to zejména těch z vás, kteří jezdí do zahraničí za zábavou, a kteří občas neodhadnete míru.

V případě, že spácháte nějaký přestupek proti veřejnému pořádku, či způsobíte škodu pod vlivem alkoholu, či jiných návykových látek, pojišťovna vám nic nedá. V zahraničí se proto chovejte slušně nejen, abyste nepoškozovali dobrou pověst své vlasti, nýbrž i v zájmu vlastní peněženky.

Ověřujte si taktéž, kam cestujete. Pokud se stanete obětí teroristického útoku v zemi, do níž Ministerstvo zahraničí ČR, či Světová zdravotnická organizace doporučují necestovat, taktéž nemůžete počítat s nějakými milodary ze strany pojišťovny. To samé se týká i případu infekce některými nemocemi, proti nimž byste se měli před cestou očkovat - žloutenka. Opět je potřeba svůj stav konzultovat s dotyčnou pojišťovnou. Naštěstí se to týká pouze těch, kteří cestují do exotičtějších krajin. V případě tradičních prázdninových destinací - Španělsko, Francie, Itálie, Chorvatsko - si s tím lámat hlavu nemusíte.