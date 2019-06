První podmořská restaurace v Evropě? Fanoušci katastrofických filmů budou zklamáni

Tato architektonické kuriozita nazvaná Under se nachází v Lindesnes na samém jihu Norska a nabízí již několik týdnů večeři v restauraci pod mořem. Zde si můžete vychutnat jak Poseidonovy oblíbené pokrmy, tak jedinečnou vyhlídku v hloubce pěti metrů pod mořem.

Když projdete chodbou z betonu na břehu Severního moře, dovede vás dlouhé dubové schodiště do restaurace s obrovským oknem. Za touto obří obrazovkou o více než 36 metrech čtverečních, která se podle jejích tvůrců podobá ponořenému periskopu, se neustále odehrávají představení z mořského života.

"Under v norštině znamená 'pod' ve smyslu ponořený a podmořský, rovněž to znamená něco jako úžasný'," vysvětluje Stig Ubostad, který podmořskou restauraci vlastní spolu s bratrem. "Je to nepochybně největší restaurace na světě a jediná v Evropě," zdůrazňuje.

zdroj: YouTube

Nejsou tu žádní klauni ani žraloci, jako je tomu ve víceméně podobných podnicích na Maledivách či v Dubaji. Ale je tu úžasný les chaluh, kudy podle ročního období proplouvají tresky, pyskouni a jejich příležitostní predátoři, tuleni nebo kajky mořské.

"Je to region na samém jihu, kde se poloslané vody z východu setkávají se slanými vodami Atlantiku, proto je to velká rozmanitost živočichů," vysvětluje biolog Trond Rafoss, který se specializuje na mořské druhy a který se na projektu podílel.

Kromě zvláštní architektury a výtečné gastronomie má Under další zásadní cíl: upozorňovat na otázky životního prostředí.

Zaměstnanci restaurace z různých zemí jsou vyškoleni, aby mohli hosty mezi jídlem informovat o mořském baletu, který možná inspiroval Julese Verna.

"Hosté sem přicházejí za dobrodružstvím, ale to, co vidí, není žádné akvárium. Možná je to ryba, která se na nás dívá jako v akváriu," podotýká Rafoss. "Nikdy nebudete zklamáni: příroda vás nikdy nezklame," dodává.

Restaurace, kterou navrhla firma Snøhetta, jež je autorem slavných budov, jako je opera v Oslu či vstup do Památníku 11. září v New Yorku, podává pětkrát týdně 40 druhů jídel.

Šéfkuchař Nicolai Ellitsgaard z Dánska a jeho podřízení sestavují sezónní menu především na bázi mořských produktů, jako je desert z pěti druhů mořských řas. "Snažíme se používat místní produkty, které nikdo jiný doopravdy nepoužívá," říká šéfkuchař.

Restaurace není pro všechny: menu o 16 až 18 chodech tu stojí 2250 norských korun (asi 5850 Kč). Nicméně místa v ní jsou rezervována šest měsíců dopředu.

"Je úžasné vstoupit sem a vidět to překrásné světlo. Modrá a zelená voda, interiér ladící s mořem, to vše vyvolává dojem, že se potápíte," říká devětapadesátiletý profesor Dag Jacobsen, který sem přišel s manželkou a přáteli.

Pokud jde o milovníky katastrofických filmů, mohou být klidní: plexisklo silné 25 centimetrů bylo vyvinuto tak, aby odolalo bouřím. "Měli jsme na to tým poradců," říká spolumajitel restaurace Stig Ubostad. "Není nic bezpečnějšího," dodává.