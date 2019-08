Pozdvižení kvůli opalovacím krémům. Některé jsou toxické pro člověka i mořskou faunu

Tyto zákazy byly vydány v důsledku poplašných zpráv přicházejících zejména z Velkého bariérového útesu v Austrálii, který za posledních 30 let přišel téměř o polovinu svých korálů. Problém je však mnohem rozsáhlejší. Podle údajů, které obsahuje publikace Zachraňme moře a oceány Agnes Vandewieleové, je již 25 procent korálových útesů ve světě zničeno a 75 procent zbývajících je bezprostředně ohroženo.

Pravda, příčiny jsou různé, ale rovněž opalovací krémy patří k těm faktorům, o nichž před několika lety informovala studie vědců z Floridské univerzity. Ta ukázala, že oxybenzon, obsažený v opalovacích krémech známých značek, je pro vývoj korálů toxický a zvyšuje jejich předpoklady k tomu, že ztratí barvu. Tyto látky navíc nejsou nijak neškodné ani pro naši pleť.

Před několika měsíci publikovali američtí dermatologové na stránkách prestižního časopisu Americké lékařské společnosti JAMA studii, která prokázala, že prostřednictvím chemických filtrů pronikají do krve některé substance. "Jde o avobenzon, oxybenzon, octocrylen a ecamsul," uvádí Pucci Romano, prezident Mezinárodní asociace ekodermatologie.

"Tyto látky jsou narušiteli endokrinního systému, jak u mořské fauny, tak u lidí. Proto je třeba vybírat si takové opalovací krémy, které respektují životní prostředí i naši pleť," dodává.

Tuto volbu dnes umožňuje nabídka ekologických opalovacích olejů a krémů nové generace, které jsou šetrné k vodnímu prostředí. Vybírejme si proto pouze ty ingredience, které se v přírodě snadno rozloží, které používají kartonový obal s certifikací FSC (nevládní nezisková organizace Rada pro správu lesa), neobsahují příbalový leták a podporují projekty ad hoc, jako je Pur Corail v Indonésii, který přispívá k umělému pěstování korálů, jež pak budou vysazovány u ostrova Bali.

"Do módy se vrátily staré fyzické filtry, jako je oxid zinečnatý a oxid titaničitý v podobě nanočástic, které mohou proniknout do pleti díky tomu, že jsou lépe roztíratelné," vysvětluje Pucci Romano. Proto když kupujeme opalovací krém, je třeba zkontrolovat, zda na etiketě nejsou uvedeny čtyři látky jmenované v časopise JAMA, ale také parafin a vazelína, které se v přírodě nerozloží. Místo nich by krém měl obsahovat rostlinné a nerostné látky, jako je slunečnicový, avokádový, sezamový či vinný olej, které jsou bohaté na vitamín E, ale také olej z rýžových otrub, karanja olej či bavlněný olej, které mají hydratační a zklidňující účinky. Tyto přírodní látky nejen neškodí životnímu prostředí, ale jsou prospěšné i pro naši pokožku.

"Čím méně chemických látek, tím menší riziko podráždění a citlivosti pokožky, ale také menší ochrana pleti. V případě používání těchto prostředků je třeba věnovat větší pozornost tomu, jak dlouho jsme na slunci," říká Pucci Romano.

Ochranu, které je přívětivá k životnímu prostředí, je třeba opakovat častěji a správným způsobem a vyhýbat se příliš dlouhému pobytu na slunci. "Nestačí aplikace ochranného krému, abychom zabránili riziku ozáření UV paprsky, a to i proto, že zatím neexistuje stoprocentní ochrana," vysvětluje Leonardo Celleno, prezident Italské asociace dermatologie a kosmetologie. "Je nezbytné dostatečně pít a denně ve stravě přijímat odpovídající množství antioxidantů obsažených zejména v mnohém sezónním ovoci a zelenině," dodává.