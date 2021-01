Britská muzea obdrží předměty z expedice polárníka Shackletona

NHMF uvedl, že zaplatil 204.000 liber (5,89 milionu korun) za tyto dva předměty, které Shackleton použil během své první antarktické expedice z let 1907 až 1909. Předměty obdrží dvě muzea v Anglii.

Shackletonova expedice Nimrod - pojmenovaná po stejnojmenné lodi - se v Antarktidě dostala do vzdálenosti přibližně 180 kilometrů od jižního pólu. Tak blízko do té doby k jižní točně nikdo nepronikl.

Elephant Island from space - where 21 survived, waiting for Shackleton to return. They didn't lose even one. https://t.co/7s1v79WmwW https://t.co/POAo7sUD8e pic.twitter.com/7V3kyCzwwk