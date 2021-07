Čechům se na Slovensko nechce. Zájem o dovolenou klesl

Podle některých zástupců oslovených firem letošní prodeje překonají loňské, kdy bylo cestování do zahraničí kvůli pandemii koronaviru významně omezeno. Vyplývá to z ankety ČTK mezi portály zaměřené na vyhledávání ubytování a prodejci pobytů.

Slovensko od 9. července vyžaduje, aby lidé, kteří nejsou plně očkovaní nebo nepatří k vybraným profesím, po překročení hranic nastoupili do izolace. Ukončit ji mohou negativním výsledkem PCR testu podstoupeným nejdříve pátý den po příjezdu, nebo čtrnáctým dnem karantény.

V souvislosti s novým nařízením spadl zájem o Slovensko na portálu Slevomat na desetinu prodejů roku 2019. "Zákazníci, kteří tam chtěli vyjet po vlastní ose tak aktuálně volí spíše Maďarsko. Poptávka po tamních pobytech vzrostla za poslední týden o 40 procent," uvedl ředitel Slevomatu Ladislav Veselý.

Cestovní agentura Invia podle své mluvčí Andrey Řezníčkové v červenci po ohlášení nových podmínek vstupu na Slovensko eviduje propad prodejů zájezdů o 50 procent. Podle Řezníčkové bude mít ale v nejbližších dnech mnoho lidí očkování dokončené a nařízená izolace se jich tak nebude týkat. Lidé, kteří plánovali vyrazit na Slovensko po změně opatření podle Řezníčkové nejčastěji míří do Chorvatska.

Projekt Amazing Places podle svého zakladatele Petra Kotíka letos obecně sleduje nižší zájem o ubytování na Slovensku. Přičítá to stále se měnícím opatřením. "Snažíme se proto místa více propagovat, což podle našich dat přispívá ke zmírnění trendu, ale vládní zásahy toto bohužel oslabují. To potom odklání zájem lidí cestovat jinam, například do Rakouska, kde mají jasně danou strategii rozvolňování a jejich rozhodnutí se nemění," uvedl.

Mnoho Čechů chce stejně jako loni strávit dovolenou v tuzemsku. V případě rodin to podle průzkumu vyhledávače ubytování a zážitků Explorio.cz byla před začátkem sezony zhruba polovina, nyní už jich je 66 procent. Podle zakladatele vyhledávače Františka Peterky velkou roli sehrály překotné změny v podmínkách testování a uznávání očkování v oblíbených zahraničních destinacích. Lidé se podle něj nechtějí stresovat nejistými pravidly, raději proto volí domácí pobyty. Z hlediska přenocování v hotelích a penzionech Peterka předpokládá, že letošní sezona bude silnější než loňská.

Na Slevomatu podle Veselého pobyty v tuzemsku nyní tvoří 90 procent prodejů všech dovolených, což je o čtvrtinu více než v roce 2019. Nejvíce poptávaný je podle něj Karlovarský kraj, Praha se dostala na devítinásobek předloňska. Lidé do ní vyrážejí podle Veselého nejčastěji na víkend, ve zbytku republiky převažují týdenní nebo delší pobyty.

Amazing Places naopak u velkých měst sleduje menší zájem než loni. V případě Prahy je obsazenost hotelů podle Kotíka na minimu. V ČR podle něj navzdory pandemii vzniklo mnoho nových míst, kam je možné vyrazit. Posílil podle něj hlavně glamping, který spojuje kempování s komfortem apartmánů. Loni měl Amazing Places v nabídce 14 takových míst, letos jich je přes 40, řekl dále Kotík.

V oblíbenosti je ČR u agentury Invia podle Řezníčkové momentálně na pátém místě po Řecku, Bulharsku, Egyptě a Chorvatsku. "Dovolenou v Čechách v létě tráví osm procent našich klientů. Neevidujeme však větší zájem než loni, naopak vidíme mírný pokles, což je důsledek toho, že se letos o dost více cestuje do zahraničí," dodala Řezníčková.