Cestování bez omezení očekává příští rok třetina Čechů

Přeplněným místům se při letošní dovolené chce vyhnout až 71 procent lidí, tuzemští cestovatelé plánují na letní pobyt vyrazit převážně autem. Na venkov se chystá 39 procent Čechů, 37 procent dotázaných, hlavně lidí mladších 35 let, plánuje dovolenou strávit u moře. Výsledky průzkumu má ČTK k dispozici.

Cestování bez testování a roušek jako před pandemií už nebude nikdy možné, nebo nejdříve za tři roky, podle třetiny Čechů. Z těchto lidí se hodlá 29 procent nechat očkovat. Naopak u respondentů, kteří věří v návrat do běžného stavu do roku 2023, podstoupí očkování 71 procent z nich, uvedl manažer pro maloobchod a marketing v Europ Assistance Jurij Kostaš.

Autem se letos na dovolenou chystá 62 procent českých turistů, 21 procent lidí plánuje cestu letadlem.

Připravený rozpočet na letní pobyt nechce snižovat 55 procent dotázaných, podle Kostaše je to zdaleka nejvíce ze 14 zemí světa, kde se průzkum uskutečnil. Například němečtí cestovatelé jsou připraveni své nároky snížit, do rozpočtu nechce zasahovat 31 procent lidí. Češi mají ale na dovolenou nachystáno méně peněz, 74 procent tuzemských turistů je ochotno utratit nejvýše 27.000 korun, a to ideálně za dva lidi. Němci vydají až 47.000 korun a Rakušané dokonce 53.000 korun. Méně peněz než Češi mají na dovolenou podle Kostaše nachystáni pouze Poláci, konkrétně 22.500 korun, evropský průměr přitom činí 40.000 korun.

Průzkum dále ukázal, že Češi se obávají protiepidemických opatření v jednotlivých zemích. Zavřených hotelů, restaurací a barů se bojí 52 procent lidí, strach z karantény v zahraničí má 51 procent českých cestovatelů. Kvalitě zdravotnické péče v cizině ale důvěřuje 61 procent dotázaných.

Společnost Europ Assistance uskutečnila průzkum Holiday Barometer v květnu. Z ČR se ho účastnilo 1000 lidí. Postoje a plány na letní dovolenou zjišťuje firma celosvětově už dvacátým rokem, letos poprvé zapojila české respondenty.