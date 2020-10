Covid zlikvidoval cestovní ruch: Do Španělska přijelo o 73 procent méně turistů

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Do Španělska přijelo od začátku roku do konce srpna 15,7 milionu turistů, což je o 73 procent méně než ve stejném období loni. Oznámil to dnes místní statistický úřad. Španělsko bývá po Francii druhou nejvíce navštěvovanou zemí světa, každoročně se tam vypraví kolem 80 milionů lidí.